¡GRAN FELICIDAD!

¡GRAN FELICIDAD!

Vinculan a proceso a cuatro hombres acusados de extorsión

Los individuos acudían a exigir una cuota semanal a cambio de no causarles daño

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
TANLAJÁS.- Un juez vinculó a proceso y dejó en prisión a cuatro hombres que presuntamente cobraban „piso“ a comerciantes de la zona centro de Tanlajás.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que los detenidos son Jesús “N”, Carlos “N”, Jonathan “N” y Pablo “N“, quienes enfrentan un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

Este asunto se deriva de investigaciones iniciadas tras recibir denuncias de dos negocios ubicados en Tanlajás, donde se señalaba que diversos sujetos acudían a exigir una cuota semanal a cambio de no causarles daño.

Tras varias diligencias, la Fiscalía potosina identificó a los cuatro hombres mencionados, como presuntos participantes, por lo que procedió a detenerlos mediante la Policía de Investigación (PDI).

Los imputados fueron presentados ante un juez de control por un agente del Ministerio Público, quien expuso los datos de prueba. El juez decidió dictar el auto de vinculación a proceso.

Además, los señalados recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir recluidos en el centro de reinserción social de la región. Durante la misma audiencia, se informó que la investigación complementaria tendrá un plazo de tres meses.

Caja de un camión se desprende en la Carr. 57
SLP

Redacción

Por presunta tentativa de homicidio, detenido
SLP

Redacción

Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago
SLP

Redacción

Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja
SLP

Redacción