Cuerpos en movimiento en el Festival de Danza Contemporánea

La programación dancística del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López continúa este jueves con una serie de presentaciones y actividades que destacan la creación y el trabajo de compañías locales y nacionales.

A las 17:30 horas, en la Galería Antonio Rocha del Instituto Potosino de Bellas Artes, se presentará el libro Todos los lugares, todos los pasos. Los primeros años del Ballet Provincial del Instituto Potosino de Bellas Artes (1964–1969), de Godofredo Arturo de la Fuente Briano. El volumen recopila información hemerográfica y de archivo sobre las primeras presentaciones del Ballet Provincial, documentando su evolución artística entre 1964 y 1969 y aportando una visión histórica del desarrollo dancístico en el estado.

En el Teatro Polivalente del Centro de las Artes, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la función La casa vacía, dirigida por Tristán Garrido. La obra aborda la relación entre cuerpo y espacio, articulando una propuesta escénica que utiliza el movimiento como medio expresivo para transmitir la tensión entre la ausencia y la memoria.

El Ballet Provincial de San Luis del IPBA, bajo la dirección de Carmen Alvarado, se presentará en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa a las 20:00 horas. El programa ofrece una revisión del repertorio clásico y contemporáneo del ballet potosino, como parte de la labor constante de esta agrupación por mantener viva la práctica escénica y la formación de intérpretes en la entidad.

