logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Convocan al Premio Municipal de Pintura

Por Estrella Govea

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Convocan al Premio Municipal de Pintura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La convocatoria del Premio Municipal de Pintura 2026 ya se encuentra abierta para artistas plásticos interesados en participar con obra inédita.

      El certamen busca reconocer la producción pictórica contemporánea y contempla un proceso de registro, selección, dictaminación y exhibición de las piezas elegidas, además de una premiación económica para las obras ganadoras.

      De acuerdo con las bases, cada participante podrá registrar una obra de autoría propia que no haya sido premiada ni exhibida en otros concursos.

      El proceso de inscripción requiere el llenado de una cédula de obra y una ficha de registro, disponibles mediante los enlaces y códigos QR incluidos en la convocatoria, junto con la documentación solicitada para acreditar la participación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Una vez concluido el periodo de recepción, las piezas pasarán a una etapa de revisión y selección a cargo de un jurado integrado por especialistas en artes visuales.

      El dictamen considerará aspectos relacionados con la calidad técnica, la propuesta artística y la originalidad de cada obra.

      La decisión del jurado será definitiva e inapelable, de acuerdo con las bases del certamen.

      Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva, donde también se dará a conocer el fallo del jurado y se realizará la ceremonia de premiación.

      El concurso contempla estímulos económicos para los primeros lugares, además del reconocimiento correspondiente para las piezas distinguidas dentro de esta edición.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      LA INCONVENCIONAL, FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS
      LA INCONVENCIONAL, FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS

      LA INCONVENCIONAL, FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS

      SLP

      Estrella Govea

      Del 9 al 26 de julio habrá teatro, danza y música en espacios independientes

      "El Tari" y la historia del futbol potosino
      "El Tari" y la historia del futbol potosino

      "El Tari" y la historia del futbol potosino

      SLP

      Estrella Govea

      "Serendipia", en la Galería Sótano del Teatro de la Paz
      "Serendipia", en la Galería Sótano del Teatro de la Paz

      "Serendipia", en la Galería Sótano del Teatro de la Paz

      SLP

      Estrella Govea

      PLEITO RATERO
      PLEITO RATERO

      PLEITO RATERO

      SLP

      cale agundis