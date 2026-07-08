Convocan al Premio Municipal de Pintura

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La convocatoria del Premio Municipal de Pintura 2026 ya se encuentra abierta para artistas plásticos interesados en participar con obra inédita.

El certamen busca reconocer la producción pictórica contemporánea y contempla un proceso de registro, selección, dictaminación y exhibición de las piezas elegidas, además de una premiación económica para las obras ganadoras.

De acuerdo con las bases, cada participante podrá registrar una obra de autoría propia que no haya sido premiada ni exhibida en otros concursos.

El proceso de inscripción requiere el llenado de una cédula de obra y una ficha de registro, disponibles mediante los enlaces y códigos QR incluidos en la convocatoria, junto con la documentación solicitada para acreditar la participación.

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Una vez concluido el periodo de recepción, las piezas pasarán a una etapa de revisión y selección a cargo de un jurado integrado por especialistas en artes visuales.

El dictamen considerará aspectos relacionados con la calidad técnica, la propuesta artística y la originalidad de cada obra.

La decisión del jurado será definitiva e inapelable, de acuerdo con las bases del certamen.

Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva, donde también se dará a conocer el fallo del jurado y se realizará la ceremonia de premiación.

El concurso contempla estímulos económicos para los primeros lugares, además del reconocimiento correspondiente para las piezas distinguidas dentro de esta edición.