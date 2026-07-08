Concierto en homenaje a Lila López

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La Camerata de San Luis ofrecerá un concierto en homenaje al 93.º aniversario del natalicio de la maestra Lila López este 8 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes "Raúl Gamboa".

Bajo la dirección de Roberto Gómez, la presentación buscará recordar la trayectoria de una de las figuras que impulsó el desarrollo de la danza contemporánea en San Luis Potosí y en México.

El programa forma parte de las actividades dedicadas a preservar la memoria de la creadora potosina y reunirá a la Camerata de San Luis en un concierto que reconoce su contribución al ámbito artístico.

La velada propone un recorrido musical dedicado a una personalidad cuya labor permitió ampliar la presencia de la danza contemporánea en el estado y consolidar espacios para su difusión.

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Lila López nació en San Luis Potosí en 1932 y realizó su formación en la Academia de la Danza Mexicana con maestras como Guillermina Bravo y Josefina Lavalle. En 1959 fundó el Ballet Provincial de San Luis, compañía que mantuvo una actividad constante durante varias décadas. Como bailarina, coreógrafa y docente, participó en la profesionalización de la enseñanza de la danza y promovió nuevos espacios para la creación escénica.

Entre sus principales aportaciones destaca la creación, en 1981, del Festival Internacional de Danza Contemporánea que actualmente lleva su nombre. El encuentro reunió a compañías y artistas de distintos países y colocó a San Luis Potosí como una sede importante para la danza contemporánea en América Latina. Su trabajo también incluyó la formación de nuevas generaciones desde el Instituto Potosino de Bellas Artes y otras instituciones culturales.

La trayectoria de Lila López recibió reconocimientos como el Premio Nacional José Limón en 1992 y un homenaje del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el Día Mundial de la Danza en 2001. Ese mismo año, el festival adoptó oficialmente su nombre y se instituyó un premio estatal de danza en su honor.