"EL ARTE DE DECIR LA VERDAD",EXPOSICIÓN COLECTIVA

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La exposición colectiva "El arte de decir la verdad" abrió sus puertas en la Casa Museo Manuel José Othón durante el pasado "Todos los lunes son de Palique", con una conversación entre los artistas participantes y el público.La muestra reúne obras del Colectivo por el Arte LGBT y hace un acercamiento a distintas expresiones relacionadas con la diversidad sexual, el arte drag y la construcción de identidades desde las artes visuales.

Durante la presentación, las y los integrantes del colectivo explicaron que la exposición surgió con el propósito de compartir temas relacionados con la comunidad LGBT desde la experiencia de sus creadores. Jon Dorado señaló que las piezas parten del arte drag como una manifestación artística y cultural que ha adquirido mayor presencia en años recientes, además de incorporar referencias a figuras reconocidas de esa disciplina y a elementos que forman parte de su lenguaje visual.

Las obras exhibidas recurren al color, el retrato y la representación de personajes inspirados en artistas drag para abordar temas relacionados con la identidad, la fantasía y la expresión personal.

Los autores señalaron que el objetivo no consiste en reproducir figuras específicas, sino en trasladar al lenguaje plástico recursos característicos de esta disciplina, como el maquillaje, el vestuario, los accesorios y la exageración de los rasgos escénicos. En el diálogo también se explicó la diferencia entre el arte drag, el transformismo y el travestismo, con el fin de ofrecer al público elementos para comprender las referencias presentes en la exposición.

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Ana Catarsis, otra de las participantes, comentó que el drag tiene antecedentes en distintas tradiciones teatrales y que en la actualidad integra disciplinas como la actuación, la danza, el performance y la pasarela, lo que permite construir propuestas artísticas desde múltiples recursos escénicos.

La conversación que acompañó la inauguración permitió contextualizar las piezas y acercar al público al proceso creativo de sus autores y autora. Los y las artistas coincidieron en que la muestra busca presentar distintas formas de representación desde el arte contemporáneo y abrir un espacio para el diálogo sobre la diversidad a través de la creación visual.