Altar de muertos EN EL MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA

El Museo Nacional de la Máscara inaugurará este jueves 23 de octubre a las 18:00 horas su altar de muertos, una instalación que retoma los elementos tradicionales de esta celebración y los vincula con el simbolismo de la máscara.

El altar, elaborado con flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, calaveras e incienso, integra también ofrendas de alimentos y bebidas dedicadas a las almas que regresan durante estas fechas.

La instalación busca rescatar el sentido comunitario de la festividad, al reunir en un mismo espacio la estética ritual del Día de Muertos y la representación simbólica que guardan las máscaras en distintas regiones del país.

Este montaje se suma a las actividades del programa “Xantolo en tu ciudad”, que durante octubre acerca las tradiciones huastecas al público potosino.

Como parte de las celebraciones, el viernes 24 de octubre a las 20:30 horas el museo recibirá a la Comparsa de San Martín Chalchicuautla, que realizará una demostración de la Bajada de Máscaras, una de las expresiones más representativas del Xantolo Huasteco.

En esta representación, las y los danzantes descienden con sus máscaras talladas a mano y trajes tradicionales para anunciar la llegada de los espíritus al ritmo de violines, tambores y cantos.

La Bajada de Máscaras combina danza, música y devoción popular, y ha sido reconocida por su arraigo en la comunidad de San Martín Chalchicuautla, donde cada año marca el inicio de la gran fiesta de los muertos.

En esta ocasión, la demostración permitirá al público de la capital potosina conocer de cerca esta práctica que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la Huasteca.

Ambas actividades contarán con entrada libre, durante la presentación del viernes las y los asistentes podrán disfrutar de café y pan huasteco.