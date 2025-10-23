logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Vida y obra de Pita Amor en “Ella era su casa”

Por Estrella Govea

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Vida y obra de Pita Amor en “Ella era su casa”

Diego Eduardo Esparza Reséndiz  presentará la conferencia “Ella era su casa: hablar de Guadalupe Amor”, este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes. 

La charla busca revisitar la figura de Guadalupe “Pita” Amor a 25 años de su fallecimiento, destacando su legado poético y su papel como una de las escritoras más singulares del siglo XX mexicano.

Durante la conferencia se abordarán distintos aspectos de la trayectoria literaria y personal de Amor, desde su incursión en la poesía hasta su paso por la narrativa con obras como Yo soy mi casa (1957). Esparza Reséndiz propondrá una lectura crítica que se aleja del mito biográfico para centrarse en su riqueza literaria, su manejo del lenguaje y su influencia en la poesía mexicana. Además, se compartirán audios con lecturas de la propia autora, conservados como registro de su voz y estilo interpretativo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vida y obra de Pita Amor en “Ella era su casa”
Vida y obra de Pita Amor en “Ella era su casa”

Vida y obra de Pita Amor en “Ella era su casa”

SLP

Estrella Govea

“Alegoría del Día de Muertos”
“Alegoría del Día de Muertos”

“Alegoría del Día de Muertos”

SLP

Estrella Govea

Altar de muertos EN EL MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA
Altar de muertos EN EL MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA

Altar de muertos EN EL MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA

SLP

Estrella Govea

La instalación reúne la estética ritual de esta celebración y la representación simbólica que guardan las máscaras en distintas regiones del país

Isabel Preysler Desvela las Cartas de Amor de Vargas Llosa
Isabel Preysler Desvela las Cartas de Amor de Vargas Llosa

Isabel Preysler Desvela las Cartas de Amor de Vargas Llosa

SLP

El Universal

Las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler salen a la luz en su autobiografía, revelando una historia apasionada.