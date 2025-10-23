Vida y obra de Pita Amor en “Ella era su casa”

Diego Eduardo Esparza Reséndiz presentará la conferencia “Ella era su casa: hablar de Guadalupe Amor”, este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes.

La charla busca revisitar la figura de Guadalupe “Pita” Amor a 25 años de su fallecimiento, destacando su legado poético y su papel como una de las escritoras más singulares del siglo XX mexicano.

Durante la conferencia se abordarán distintos aspectos de la trayectoria literaria y personal de Amor, desde su incursión en la poesía hasta su paso por la narrativa con obras como Yo soy mi casa (1957). Esparza Reséndiz propondrá una lectura crítica que se aleja del mito biográfico para centrarse en su riqueza literaria, su manejo del lenguaje y su influencia en la poesía mexicana. Además, se compartirán audios con lecturas de la propia autora, conservados como registro de su voz y estilo interpretativo.