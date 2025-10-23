El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) realizará la décima edición del recorrido “Alegoría del Día de Muertos” mañana viernes 24 de octubre a las 17:00 horas, con punto de partida frente a la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.

La actividad forma parte del programa “Xantolo se vive en tu ciudad” y tiene como propósito recorrer los principales altares instalados en recintos culturales del Centro Histórico.

El público podrá participar en esta procesión caracterizado con elementos alusivos al Día de Muertos, en un trayecto que combinará música, danza y representaciones escénicas. El recorrido estará encabezado por el Ballet Folclórico Xochitini, que dará vida a los tradicionales huehues, y por el Ballet Provincial de San Luis del IPBA, que interpretará a las y los catrines. A estas agrupaciones se sumarán colectivos artísticos invitados y estudiantes del Instituto, en un despliegue colectivo que busca mantener viva la tradición a través del arte.

La ruta contempla paradas en espacios emblemáticos del patrimonio cultural potosino, como la Secretaría de Cultura estatal, el Centro de Investigación, Documentación y Formación Musical Julián Carrillo, el Museo Nacional de la Máscara, el Teatro de la Paz y el Museo del Virreinato. El recorrido concluirá en el Centro de Difusión Cultural del IPBA “Raúl Gamboa”, donde se llevará a cabo una presentación especial a las 19:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La función de cierre reunirá a diversas agrupaciones del IPBA, entre ellas el Ballet Folclórico Xochiquetzal, el Grupo de Danza Árabe, la Agrupación Folclórica Fuego Nuevo, la Compañía Genesys Danza-Teatro y el Grupo de Danza Folclórica Xochitini. La velada contará con la participación de la soprano Emma Caló, quien interpretará piezas musicales relacionadas con la festividad del Día de Muertos.

El recorrido “Alegoría del Día de Muertos” se ha convertido en una actividad representativa del IPBA, al integrar diversas disciplinas artísticas en torno a una tradición que forma parte del patrimonio cultural mexicano. La entrada es libre.

y el Instituto invita a la comunidad a unirse a esta celebración que rinde homenaje a la memoria a través del arte.