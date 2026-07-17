Aniversario de Antiguos Tunos Universitarios

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Los Antiguos Tunos Universitarios conmemorarán su 32 aniversario con un concierto abierto al público el día de hoy, a las 19:00 horas, en el Auditorio Rafael Nieto, la presentación reúne a diversas agrupaciones para ofrecer un programa dedicado a la tradición musical de las tunas universitarias.

La agrupación está integrada por veteranos de las tradicionales tunas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes acumulan trayectorias de entre 10 y 15 años de actividad.

A lo largo de más de tres décadas, el conjunto ha mantenido vigente un repertorio que forma parte de la vida cultural universitaria y que continúa presente en encuentros y celebraciones.

El concierto incluirá baladas, música tradicional mexicana y piezas representativas del repertorio tuno.

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La propuesta combinará interpretaciones musicales con elementos característicos de este género, como el humor, la interacción con el público y las dinámicas que distinguen a las estudiantinas desde hace varias generaciones.

Como parte del programa participarán la Estudiantina Femenil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cuarentuna de la Universidad de Aguascalientes y la Estudiantina Real del Potosí. La presencia de estas agrupaciones permitirá reunir distintas expresiones de la tradición tunante y ofrecer un panorama de los estilos que han permanecido dentro de este ámbito musical.

Con este concierto, los Antiguos Tunos Universitarios celebrarán una trayectoria de 32 años y compartirán con el público una manifestación artística que conserva presencia en el ámbito universitario.