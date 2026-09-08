Lanzan documental sobre activista asesinado en Chiapas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El 4 de enero de 2019, a escasos metros de su hogar, el activista Sinar Corzo Esquinca quien había puesto de cabeza a gobiernos municipales de Arriaga, Chiapas, fue asesinado a tiros por hombres que iban a bordo de una motocicleta.

Documental rescata legado y vida cotidiana de Sinar Corzo

Sinar había luchado por derecho al agua, la salud y otros servicios básicos en su comunidad y las autoridades lo amenazaban de no seguir y a veces hasta lo llegaron a meter en prisión tratando de amedrentarlo.

A la distancia, su recuerdo ha ido mermando. Por eso su sobrino-nieto Andrés Alarcón, cineasta de profesión, realizó un documental rescatando material propio de su familiar al que tituló "Nos hace falta Sinar", que forma parte del encuentro fílmico "Contra el silencio todas las voces".

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La cinta se proyectará el martes en la Cineteca de las Artes y posteriormente, el día 13, a través de Capital 21.

"Poco después de lo que le pasó, comenzamos a revisar el material que había dejado", comenta Alarcón.

"Él dejó mucho archivo y registro de su lucha, pero también de lo que era su vida cotidiana. Sabíamos que era parte de su legado y fue decidir hacer algo con eso, como una forma de llevar el duelo y sacar el coraje de todo lo que pasó y que no se olvide lo que hizo", subraya.

Vida multifacética y testimonios sobre la defensa civil

Si bien su tío abuelo perdió la vida por su defensoría civil, también tenía otras facetas como cualquier persona: era domador de caballos en libertad y practicaba la equinoterapia, además de estar inventando cosas para esos animales.

"Nos hace falta Sinar" recoge también testimonios de gente que lo conoció en su lucha por los derechos de los demás y que hacen ver lo difícil del camino para los defensores de las personas.

La vida de los defensores civiles es algo que ha tomado el documental como personajes centrales, como ocurrió hace dos años con "El guardián de las monarcas", que sigue el caso de Homero Gómez González, protector del santuario de las mariposas monarca en Michoacán, hallado muerto en 2020.

"De pronto uno piensa que estas cosas están lejos, pero realmente no y eso es lo lamentable. Parte de lo que queremos es una reflexión acerca de la justicia: hablamos de ella, de juicios, pero realmente el daño ya está hecho, la pérdida de vidas ya fue y el daño es irreparable. Y todo por defender los derechos de la gente, algo que debería ser de todos", destaca Alarcón.

Luego de su paso por "Contra el silencio todas las voces", la producción seguirá su camino festivalero esperando llegar a cines comerciales.