CAMERATA DE SAN LUIS CELEBRARÁ 38 AÑOS

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La Camerata de San Luis ofrecerá un concierto especial por su 38 aniversario este viernes 17 de julio, a las 19:00 horas, en la Sala de las Musas del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí.

La presentación reunirá obras de compositores nacionales e internacionales, además de un estreno mundial y un estreno en México bajo la dirección artística de Roberto Gómez Argüelles y la dirección invitada de Cristina Pestana Apizar.

El programa abrirá con Suite Modal, de Ernst Bloch, con la participación del flautista Miguel F. Hudson como solista. También incluirá Sinfonietta para cuerdas, de A. Botelho, en su estreno en México; Concierto del Umbral No. 2, del compositor mexicano Moisés Acosta, en estreno mundial con el propio autor como solista en guitarra, y concluirá con Danzas Latinoamericanas, de José Elizondo.

Fundada en 1988 por la violinista Martha Villalpando Farfán bajo el nombre de Orquesta de Cámara Vladimir Vulfman, la agrupación adoptó la denominación de Camerata de San Luis en 2005, tras un proceso de reestructuración. Desde entonces ha trabajado con directores como Janusz Czubak, Sergei Tararin, Julio de Santiago Castillo y Alexander Gordon Campbell. En la actualidad, el ensamble está bajo la dirección del violonchelista cubano Roberto Gómez Argüelles.

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La dirección invitada estará a cargo de la maestra Cristina Pestana Apizar, originaria de Cuba, quien cuenta con una trayectoria al frente de orquestas en México, Argentina, Chile y su país natal, además de proyectos orquestales juveniles reconocidos en festivales internacionales.

Como solistas participarán el flautista Miguel F. Hudson, docente e intérprete con experiencia en escenarios y festivales de América Latina y Europa, y el compositor y guitarrista Moisés Acosta, cuyas obras forman parte del repertorio de diversas orquestas dentro y fuera de México.

El concierto de aniversario reunirá distintas generaciones de creadores y una selección de obras que abarca repertorio del siglo XX y composiciones actuales.

La inclusión de dos estrenos convierte a esta presentación en un espacio para difundir música contemporánea y ampliar el repertorio interpretado por la Camerata de San Luis dentro de su temporada de conciertos.