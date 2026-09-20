CUENTOLOGIA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A veces creemos que perder algo significa quedarnos con las manos vacías... pero no siempre es así. Hay pérdidas que duelen, pero también abren espacio para algo que todavía no somos capaces de ver.

Quizá aquello que se fue no estaba destinado a quedarse, sino a enseñarte, transformarte y empujarte hacia una versión más fuerte de ti. Y es que no todo lo que termina es un fracaso. A veces, es simplemente el comienzo de algo mejor.

Perder un trabajo, una amistad, un plan, un amor... parece una derrota. Nos aferramos a la idea de que todo lo que amamos debería durar para siempre, y cuando se termina, nos sentimos rotos, incompletos. Pero con el tiempo, nos damos cuenta de que esa puerta que se cerró era necesaria para poder abrir otra.

Las manos que se quedan vacías también son las manos que están listas para recibir. El corazón que se rompe también es el corazón que aprende a latir más fuerte. Nada que de verdad te pertenezca se va para siempre; lo que se va es lo que ya cumplió su misión en tu historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La pérdida nos obliga a soltar el control, a aceptar que la vida no siempre sigue nuestro guion. Y en ese soltar hay una libertad hermosa: descubrimos que somos capaces de empezar de nuevo, de reinventarnos, de soñar otra vez con más sabiduría y menos miedo.

No romantices el dolor, pero tampoco lo desprecies. Agradece lo que fue, honra lo que aprendiste y sigue caminando. Porque a veces la vida te quita algo bueno para darte algo extraordinario.

Hoy, si estás viviendo una pérdida, respira. No es el final. Es un espacio sagrado donde algo nuevo está por nacer. Confía: lo que viene puede ser justo lo que tu alma estaba necesitando.

¿Alguna vez una pérdida terminó llevándote hacia algo que necesitabas?

*D. R © Cale Agundis