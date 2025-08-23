Decían por ahí

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Mentira, todos sabemos lo que tenemos y si lo perdemos es por: #*”-•£. Todos sabemos lo que tenemos ni que estuviéramos loquillos, ciegos, cuchos, tontos, sordos, para no darnos cuenta. Lo que sucede es que hay veces que nos gana el espíritu de aventura y nos animamos a hacer cosas malas o feas, cosas pende… jas y cosas prohibidas o raras que, nos lleva a perder algo que tenemos. Se hace por soledad, por aventura, por diversión, por aburrimiento o por venganza… que cuando menos esperamos nuestra acción nos lleva a vivir alguna experiencia devastadora. Pero también dicen por ahí que, si estás seguro de lo que estás haciendo, estás seguro de lo que estás perdiendo. Aunque muchas veces se gana… todo depende del cristal donde se mire. Ciertamente el ser humano como hombre aventurero, le gusta cambiar, cambiar en muchas cosas como en sentimientos, cosas, acciones, personas y estabilidad. Existen personas que les encanta la aventura y de pilón les va “remal” y así siguen toda su vida. Existen otras personas que no cambian lo que tienen ni por la mejor aventura de su vida. Ser y estar son dos verbos que huelen a lealtad y compromiso. Hay también su contraparte, como todo. Así que, compañero, compañera: si vas a hacer algo fuera de lo normal, primero pon en una balanza las cosas buenas y las cosas malas que tienes, para ver si vale la pena lo que estás perdiendo. Si ya tomaste una mala decisión y perdiste algo que ya no puedes recuperar, pues aprende de eso para una probable próxima decisión. Pero Dios es bien buen espíritu y siempre da dos oportunidades… pero no te pases, que también ÉL se fastidia de tanta tontera.