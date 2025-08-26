El 26 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Actriz y el Actor, una fecha que rinde homenaje a quienes trabajan en cine, televisión y teatro ofreciendo su talento al público.

La efeméride recuerda a San Ginés de Roma, actor del siglo III considerado mártir, quien fue ejecutado tras representar una parodia del bautismo cristiano ante el emperador Diocleciano. Su figura se simboliza con una máscara y un instrumento de cuerdas, elementos que evocan la tradición teatral.

La actuación tiene relevancia en la sociedad porque permite representar realidades diversas y cuestionar normas establecidas. A través de las narrativas que los actores construyen, se pueden abordar temas como género, violencia, desapariciones forzadas o preocupaciones juveniles. Estos relatos no solo reflejan la realidad, sino que también influyen en la percepción colectiva y en la manera en que el público entiende y actúa frente a la sociedad.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, el 53% de los usuarios que consumen contenidos por internet ven películas, un 41% series y un 23% deportes. Esto muestra que la presencia de los actores en cine, teatro y televisión impacta en distintos públicos, aunque la difusión y recepción de sus trabajos no sea homogénea. Ejemplos como el de la actriz española Verónica Echegui, que utilizó su plataforma para denunciar el acoso machista en la industria, demuestran que la actuación puede ser un vehículo para visibilizar problemáticas sociales y promover cambios.

Martín Martínez, actor originario de San Luis Potosí que emigró a Ciudad de México para continuar su carrera, considera el día una oportunidad para reconocer la profesión. Señala que dedicarse a la actuación de manera profesional requiere asumir riesgos, dejar la zona de confort y enfrentar desafíos personales y económicos. Para él, la decisión de mudarse a la capital fue clave para acceder a proyectos que le permitan vivir de su oficio y crecer junto a otros colegas.

Martín también destaca la función dual de los actores: por un lado, ofrecer un momento de escape y disfrute para la audiencia; por otro, reflejar la vida de las personas, sus emociones, miedos y motivaciones de manera visual y sensorial. Para quienes desean dedicarse a la actuación, recomienda compromiso, profesionalismo y disposición a enfrentar retos, subrayando que SLP cuenta con talento, pero que consolidar una carrera completa requiere asumir riesgos y buscar oportunidades más allá del ámbito local.