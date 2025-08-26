Ramiro C. Mancilla comparte su obra Nostalgia

La presentación del libro Nostalgia: De la región huasteca, de Ramiro Castillo Mancilla se llevará a cabo este martes 26 de agosto a las 19:30 horas, en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito. El acto contará con los comentarios de Pascual Guillermo Gilbert y Fernando López, quienes acompañarán al autor en esta actividad literaria.

La novela narra la historia de Macario Tépetl, originario de Xalcuyi, en la región huasteca, quien tras más de cinco décadas en Estados Unidos regresa a su tierra con la expectativa de reencontrarse con la tranquilidad y belleza de su entorno. Sin embargo, al volver a la comunidad enfrenta una serie de dificultades que contrastan con los recuerdos de su infancia y juventud.

El relato propone una reflexión sobre el retorno, el desarraigo y la complejidad de la vejez, enmarcados en la riqueza natural y cultural de la Huasteca. Castillo Mancilla emplea un estilo marcado por la prosa poética y la descripción detallada de los paisajes, con lo que logra situar al lector en un entorno rural cargado de memoria y contrastes.

Nostalgia se estructura a partir de escenas que combinan la vida cotidiana, el paso del tiempo y la fragilidad del cuerpo envejecido. El protagonista se enfrenta a la distancia emocional que dejó su ausencia y a las transformaciones de un lugar que ya no es el mismo, mientras busca sentido en los últimos años de su vida.

La presentación editorial ofrecerá una mirada cercana a la propuesta narrativa de Castillo Mancilla, considerado un autor que ha sabido retratar el campo mexicano desde una perspectiva literaria.