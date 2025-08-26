logo pulso
Cultura

El Festival de Cine de la UASLP 8va. edición

Por Estrella Govea

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
El Festival de Cine de la UASLP 8va. edición

La octava edición del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con sede en el Centro Cultural Universitario Bicentenario se realizará del 6 al 10 de octubre.

Durante cinco días, el público podrá acercarse a un programa que reúne proyecciones, charlas, talleres y actividades que buscan fortalecer la cultura cinematográfica en la ciudad.

El festival incluirá funciones de largometrajes, una muestra de documentales y espacios de formación como master class y talleres especializados. Además, se contemplan actividades como “mañanas creativas” y la entrega del Premio Peyote, un reconocimiento que distingue trayectorias en el ámbito fílmico; en 2024 fue otorgado a la actriz Luisa Huertas.

Uno de los ejes del encuentro es la muestra de cortometrajes, que este año recibió cerca de 50 trabajos. La convocatoria estuvo dirigida a realizadores potosinos, aunque llegaron propuestas desde Colombia, Perú, Chile, Uruguay y otras ciudades del país, lo que abre la posibilidad de que el certamen adquiera un alcance internacional en futuras ediciones.

Los cortos seleccionados se darán a conocer en septiembre y se exhibirán durante el festival. Serán alrededor de 10 producciones de animación, stop motion, documental y ficción, con una duración promedio de 13 minutos. La curaduría estuvo a cargo de un jurado independiente integrado por especialistas en producción cinematográfica.

En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, los trabajos también estarán disponibles en la plataforma Nuestro Cine MX, lo que permitirá que jóvenes cineastas compartan sus proyectos con públicos de todo México y América Latina.

