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A 71 años del primer voto de las mujeres mexicanas en elecciones federales, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia San Luis Potosí, realizó la charla "Diálogo sobre el voto femenino y los derechos políticos de las mujeres".

La conversación fue un espacio de reflexión que revisó el significado histórico de ese logro y los retos que aún persisten para el ejercicio pleno de la ciudadanía femenina y contó con la participación de la abogada y antropóloga Ana María de la Solvera.

Durante el diálogo, la ponente explicó que el reconocimiento del voto femenino representó el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y no únicamente la posibilidad de emitir un sufragio.

Recordó que México fue uno de los últimos países de América Latina en reconocer este derecho y señaló que su aprobación respondió a un proceso político complejo, impulsado por décadas de exigencias de mujeres que buscaron participar en la vida pública en igualdad de condiciones.

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La conversación también puso el acento en los retos actuales. Ana María sostuvo que, aunque existen avances en materia de representación política y paridad, todavía hay obstáculos para que las mujeres accedan a espacios de decisión en condiciones equitativas.

Entre los ejemplos mencionó la situación de muchas comunidades indígenas, donde la participación femenina en las asambleas y en la toma de decisiones aún enfrenta limitaciones, así como las dificultades económicas y sociales que restringen el acceso a cargos públicos.

Otro de los planteamientos fue la importancia de no considerar el voto femenino como una conquista definitiva.

La ponente señaló que recordar esta fecha permite reconocer el esfuerzo de quienes impulsaron ese derecho y evitar retrocesos en materia de participación política.

Añadió que mantener viva esa memoria también implica promover una mayor participación de las mujeres en los asuntos públicos y continuar la búsqueda de condiciones que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos.

Como parte del intercambio, la charla amplió la discusión hacia otros derechos relacionados con la ciudadanía, entre ellos el acceso a la salud, la representación política y la construcción de leyes que respondan a las distintas realidades que viven las mujeres.

El encuentro hizo una invitación a entender el sufragio femenino como un punto de partida y no como una meta concluida, al destacar que la participación ciudadana y la defensa de los derechos políticos continúan como tareas vigentes.

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