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"Crónicas del fútbol desde sus personajes", es la charla a cargo del reportero gráfico deportivo Cristian Robledo y se impartirá en la Biblioteca Central del Estado recibirá este martes 14 de julio a las 11:00 horas.

El encuentro propone acercar a niñas y niños al periodismo deportivo a partir de la experiencia de Robledo, ganador del Premio Estatal de Periodismo.

A través de una conversación, el fotógrafo compartirá cómo documenta el fútbol desde la mirada de sus protagonistas y las historias que surgen dentro y fuera de la cancha.