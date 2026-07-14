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Cultura

"Crónicas del fútbol desde sus personajes"

Por Estrella Govea

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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"Crónicas del fútbol desde sus personajes"
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      "Crónicas del fútbol desde sus personajes", es la charla a cargo del reportero gráfico deportivo Cristian Robledo y se impartirá en la Biblioteca Central del Estado recibirá este martes 14 de julio  a las 11:00 horas.

      El encuentro propone acercar a niñas y niños al periodismo deportivo a partir de la experiencia de Robledo, ganador del Premio Estatal de Periodismo.

      A través de una conversación, el fotógrafo compartirá cómo documenta el fútbol desde la mirada de sus protagonistas y las historias que surgen dentro y fuera de la cancha.

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