Exposición "Formas de estar"

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En la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes se presenta "Formas de estar", una exposición colectiva que reúne la obra de 16 docentes del área de Artes Visuales. La muestra permite conocer parte de la producción artística que desarrollan fuera del ámbito académico y ofrece un panorama de las distintas propuestas plásticas que conviven en el instituto.

La exposición integra alrededor de veinte piezas elaboradas con técnicas y enfoques diversos. Pintura, fotografía, escultura y obra bidimensional comparten el espacio con propuestas abstractas y figurativas, lo que da lugar a un recorrido donde cada artista plantea una visión distinta sobre el espacio, el cuerpo y la experiencia.

Participan Alan Castro, Andrés Ordaz, Conny Serment, Edgardo Regil Alarcón, Ema Zoila Hernández Marín, Eduardo Castillo, Ivette Gasca Moreno, Josué "Homie" Martínez, Juan Carlos Martínez, Juan Gutiérrez, Karla Villegas, Melissa Salazar, Monse Escudero, Othón Salazar, Saúl Estrada y Yoliztlli Sánchez.

La muestra reúne obras que reflejan los intereses, materiales y procesos que cada creador desarrolla dentro de su práctica artística.

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El conjunto de piezas evidencia la diversidad de lenguajes presentes en la enseñanza de las artes visuales dentro del instituto.

Las obras tienen un diálogo entre técnicas tradicionales y contemporáneas, así como entre distintas formas de abordar la creación plástica desde perspectivas individuales.