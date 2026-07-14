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Con una programación que se desarrolla del 12 al 20 de julio, el primer Festival por el Día Estatal del Pueblo Guachichil reúne conferencias, presentaciones editoriales, talleres y actividades comunitarias para difundir la historia, el patrimonio cultural y los saberes del pueblo originario guachichil.

El programa acompaña la primera conmemoración oficial del Día Estatal del Pueblo Guachichil, establecido para el 19 de julio por decreto del Congreso del Estado.

La iniciativa parte del reconocimiento de la presencia histórica de los guachichiles en gran parte del actual territorio potosino y de otras regiones del norte del país.

Para el martes 14 de julio, la programación contempla la inauguración oficial al mediodía en la Sala Francisco G. Bocanegra del Congreso del Estado. Ese mismo día, la Casa Museo Mariano Jiménez será sede, a las 17:00 horas, de la conferencia "El manjar de los Chichimecas", impartida por David Velázquez Ehecamazatl, y a las 19:00 horas recibirá la presentación del libro La Bruja Guachichil, palabras para otra magia, de Alexandro Roque. La jornada concluirá a las 20:00 horas con una sesión de oratoria del Club Toastmasters Guachichiles Pico de Oro.

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Para el miércoles 15 de julio, el programa iniciará a las 16:30 horas con el curso-taller infantil "Historia de la Milpa", en la comunidad Tapasoli. A las 17:00 horas, la Casa Museo Mariano Jiménez albergará la conferencia "Los Mitotes como expresión dancística y social de los Chichimecas Guachichiles", también impartida por David Velázquez Ehecamazatl. Posteriormente, a las 19:00 horas, se presentará el libro La disputa por la barbarie. Discursos oficiales sobre los indios chichimecas del antiguo Valle de San Luis, siglo XVI, de la investigadora Tania Libertad Zapata.

La primera edición del festival inició con un temazcal ceremonial en el Centro Ceremonial Guachichil y continuará hasta el 20 de julio con distintas actividades abiertas al público.