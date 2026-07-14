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La charla "Diálogo sobre un rebelde: Adonis García, el vampiro de la Colonia Roma", se llevará a cabo este 14 de julio, a las 19:30 horas, en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito con la participación de Joserra Ortiz y Angelina Hernández.

En ella se hará una revisión de una de las novelas más representativas de la literatura mexicana contemporánea y de su permanencia en el debate cultural.

El encuentro parte de El vampiro de la colonia Roma, novela publicada por Luis Zapata en 1979.

La obra sigue la vida de Adonis García, un joven cuya historia atraviesa la adolescencia, la presión social, la homosexualidad, la prostitución, la enfermedad y el hastío.

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A través de su relato, el personaje ofrece un retrato de distintos sectores urbanos y de las experiencias que marcaron una época.

Desde su aparición, el libro destacó por su propuesta narrativa y por incorporar a la literatura mexicana una voz que hasta entonces había permanecido al margen del espacio público. La novela abrió un nuevo camino para abordar la diversidad sexual en la ficción y contribuyó a que las historias de personajes homosexuales ocuparan un lugar dentro del panorama literario nacional.

Durante la charla, Joserra Ortiz y Angelina Hernández hablarán sobre el alcance de esta obra y la vigencia de los temas que utiliza.

La conversación buscará analizar tanto la construcción del personaje de Adonis García como el contexto social y cultural que rodeó la publicación del libro, además de su influencia en generaciones posteriores de lectores y escritores.