¿Sabías qué?
La ceremonia se realizará el 20 de noviembre en el Teatro de la Paz con premiaciones en arte y ciencia.
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La ceremonia de entrega de los Premios 20 de Noviembre se realizará el próximo 20 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Teatro de la Paz.
Ganadores destacados y categorías premiadas
Entre las personas galardonadas se encuentran María Guadalupe Santos Monterrubio, por Efímero, en fotografía; María Elena Contreras Camacho, por Alma en reposo, en escultura; Jesús Miguel Ángel Rivera Martínez, por Tarde de verano en Tlaquepaque, en pintura; y León Alessandro Pérez Torres, por Resquicios de ayer, en dibujo y grabado.
Reconocimientos en áreas artísticas y científicas
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También recibirán el reconocimiento Andrés Oswaldo Olmos Huerta, en composición musical; Mayra Denise Govea Tello, en investigación histórica; Celeste Alba Iris Rodríguez García, Adán Tatewarí Hernández Medellín y Adriana López Ruíz, en las categorías de poesía, narrativa y dramaturgia, respectivamente; Ana Karen González Palomo, en investigación científica; y Daniela Maldonado Guerrero, en danza contemporánea. La categoría de Artes Populares quedó desierta.
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