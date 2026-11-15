logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status Dominical

¿Sabías qué?

La ceremonia se realizará el 20 de noviembre en el Teatro de la Paz con premiaciones en arte y ciencia.

Por Estrella Govea

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
¿Sabías qué?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La ceremonia de entrega de los Premios 20 de Noviembre se realizará el próximo 20 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Teatro de la Paz.

      Ganadores destacados y categorías premiadas

      Entre las personas galardonadas se encuentran María Guadalupe Santos Monterrubio, por Efímero, en fotografía; María Elena Contreras Camacho, por Alma en reposo, en escultura; Jesús Miguel Ángel Rivera Martínez, por Tarde de verano en Tlaquepaque, en pintura; y León Alessandro Pérez Torres, por Resquicios de ayer, en dibujo y grabado.

      Reconocimientos en áreas artísticas y científicas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También recibirán el reconocimiento Andrés Oswaldo Olmos Huerta, en composición musical; Mayra Denise Govea Tello, en investigación histórica; Celeste Alba Iris Rodríguez García, Adán Tatewarí Hernández Medellín y Adriana López Ruíz, en las categorías de poesía, narrativa y dramaturgia, respectivamente; Ana Karen González Palomo, en investigación científica; y Daniela Maldonado Guerrero, en danza contemporánea. La categoría de Artes Populares quedó desierta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!
      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

      SLP

      Nallely González

      Exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón compartieron una tarde de recuerdos, anécdotas y reencuentros para celebrar los años de amistad que las unen.

      Una nueva historia comienza para Isabella
      Una nueva historia comienza para Isabella

      Una nueva historia comienza para Isabella

      SLP

      Redacción

      Familiares y amigos se reunieron para acompañarla en el festejo de sus quince años

      Entre disfraces y sustos
      Entre disfraces y sustos

      Entre disfraces y sustos

      SLP

      Redacción

      Brujas, dinosaurios y personajes de fantasía llenaron de color la celebración de Halloween y Día de Muertos.

      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre
      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre

      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre

      SLP

      Estrella Govea

      Participan agrupaciones como Fuego Nuevo, Maculxochitl y Ballet Folklórico del Potosí en ciclo cultural.