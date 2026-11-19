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Personas contratadas por ayuntamientos de San Luis Potosí bajo el esquema de honorarios estarían realizando actividades político-electorales en lugar de prestar servicios a las administraciones que les pagan, advirtió Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), quien señaló que entre los casos detectados hay familiares de líderes políticos y funcionarios.

El funcionario señaló que algunos de estos supuestos prestadores de servicios han sido localizados en actividades de campaña y entrega de propaganda electoral.

Advirtió que las contrataciones podrían utilizarse para pagar favores políticos o financiar actividades electorales con recursos públicos, pese a que las personas aparecen como trabajadores de alguna administración municipal.

Sobre la contratación por honorarios del dirigente panista, Enrique Dahud en el Congreso del Estado, Lecourtois López confirmó que el IFSE ya investiga el caso, luego de una petición expresa de la Comisión de Vigilancia, presidida por el diputado del PVEM, Luis Fernando Gámez.

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Señaló que, debido a que la mayor parte de los recursos involucrados corresponde al capítulo mil de origen federal, trabajan con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para identificar posibles pagos indebidos.

Las revisiones incluyen pruebas de campo para comprobar si los supuestos prestadores de servicios realmente realizan las actividades por las que reciben dinero.

El titular del IFSE estimó que entre principios y mediados de diciembre podrían emitir un pronunciamiento sobre las anomalías, en coordinación con la Auditoría federal.

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"Estamos exhortando a todos los municipios, principalmente para que se abstengan de abusar de la figura de la contratación de honorarios. Si bien es cierto lo están utilizando Recurso Federal a través del convenio que tenemos ya con la Auditoría Superior de la Federación vamos a triangular sobre todo que las posiciones, además del abuso en la contratación, el que muchos de los supuestos prestadores de servicio, ni siquiera están prestando nada", mencionó.