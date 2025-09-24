logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Colección Subjetividades Orientalistas

Por Estrella Govea

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Colección Subjetividades Orientalistas

La colección Subjetividades Orientalistas será presentada por el coordinador de la obra y profesor de la Universidad de Costa Rica el Dr. Ricardo Martínez Esquivel, este miércoles 24 de septiembre a las 18:00 horas en la Sala Multifuncional del Museo Universitario y contará con la participación de los académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí José Luis Pérez y Greta Alvarado.

La colección se compone de tres tomos: Imaginarios, Cultura política y Religiosidades. Su objetivo es examinar cómo los discursos orientalistas, entendidos como representaciones construidas desde Occidente sobre Oriente, influyeron en los procesos culturales, políticos y religiosos de América Latina. 

El planteamiento parte de las nociones desarrolladas por Edward Said, ampliadas a contextos latinoamericanos que también han reproducido dinámicas de dominación y diferenciación cultural.

El primer tomo, Imaginarios, aborda las formas en que lo oriental fue representado en la literatura y el pensamiento latinoamericano. Escritores como Rubén Darío, Borges, Octavio Paz o Vasconcelos recurrieron a imágenes del Oriente como espacio exótico, místico o incluso peligroso, en contraste con las visiones occidentales dominantes. El análisis se centra en cómo estos imaginarios contribuyeron a construir discursos de identidad y diferencia en el continente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo volumen, Cultura política, reúne estudios que examinan cómo la noción de lo oriental fue utilizada en el terreno de las ideologías y prácticas de poder. Desde la colonia hasta los procesos de independencia, se identifican continuidades en las formas de representación y control que vinculan las experiencias latinoamericanas con los esquemas coloniales europeos.

Por su parte, el tomo Religiosidades se concentra en los cruces entre prácticas espirituales y la influencia de tradiciones orientales en América Latina. A través de este enfoque, la colección ofrece una visión interdisciplinaria que permite rastrear las formas en que el orientalismo ha incidido en distintas dimensiones culturales de la región. 

Pie de foto

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EL UNIVERSO CREATIVO DE LEONARDO DA VINCI
EL UNIVERSO CREATIVO DE LEONARDO DA VINCI

EL UNIVERSO CREATIVO DE LEONARDO DA VINCI

SLP

Estrella Govea

El Centro Cultural El Atrio y el Museo del Virreinato presentarán la exposición 500 años del genio

Taller de gastronomía guatemalteca
Taller de gastronomía guatemalteca

Taller de gastronomía guatemalteca

SLP

Estrella Govea

Colección Subjetividades Orientalistas
Colección Subjetividades Orientalistas

Colección Subjetividades Orientalistas

SLP

Estrella Govea

Independencia potosina
Independencia potosina

Independencia potosina

SLP

Estrella Govea