La colección Subjetividades Orientalistas será presentada por el coordinador de la obra y profesor de la Universidad de Costa Rica el Dr. Ricardo Martínez Esquivel, este miércoles 24 de septiembre a las 18:00 horas en la Sala Multifuncional del Museo Universitario y contará con la participación de los académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí José Luis Pérez y Greta Alvarado.

La colección se compone de tres tomos: Imaginarios, Cultura política y Religiosidades. Su objetivo es examinar cómo los discursos orientalistas, entendidos como representaciones construidas desde Occidente sobre Oriente, influyeron en los procesos culturales, políticos y religiosos de América Latina.

El planteamiento parte de las nociones desarrolladas por Edward Said, ampliadas a contextos latinoamericanos que también han reproducido dinámicas de dominación y diferenciación cultural.

El primer tomo, Imaginarios, aborda las formas en que lo oriental fue representado en la literatura y el pensamiento latinoamericano. Escritores como Rubén Darío, Borges, Octavio Paz o Vasconcelos recurrieron a imágenes del Oriente como espacio exótico, místico o incluso peligroso, en contraste con las visiones occidentales dominantes. El análisis se centra en cómo estos imaginarios contribuyeron a construir discursos de identidad y diferencia en el continente.

El segundo volumen, Cultura política, reúne estudios que examinan cómo la noción de lo oriental fue utilizada en el terreno de las ideologías y prácticas de poder. Desde la colonia hasta los procesos de independencia, se identifican continuidades en las formas de representación y control que vinculan las experiencias latinoamericanas con los esquemas coloniales europeos.

Por su parte, el tomo Religiosidades se concentra en los cruces entre prácticas espirituales y la influencia de tradiciones orientales en América Latina. A través de este enfoque, la colección ofrece una visión interdisciplinaria que permite rastrear las formas en que el orientalismo ha incidido en distintas dimensiones culturales de la región.

