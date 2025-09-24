Independencia potosina

La Independencia en San Luis Potosí, fue la charla impartida por el historiador Ricardo García dentro del programa Lunes de Palique en la Casa Museo Manuel José Othón.

En el palique del 22 de septiembre García destacó la figura de Félix Díaz de León, primer gobernador de San Luis Potosí, conocido por decretar la libertad de los esclavos en la región. Relató cómo, ante las reclamaciones de propietarios, se utilizó dinero del erario para indemnizar a quienes exigían pago por sus esclavos, lo que permitió consolidar la medida en el territorio potosino.

El historiador también se refirió a Mariano Jiménez, nacido en la capital potosina y recordado por su participación activa en el movimiento de independencia. Subrayó que, aunque su nombre pocas veces aparece en monumentos o inscripciones, fue un personaje clave en la lucha insurgente y cuya memoria permanece ligada a la ciudad.

Durante la charla se abordó además el valor de los protocolos notariales como fuentes históricas. García explicó que estos documentos, que registran actos civiles y económicos, permiten conocer aspectos sociales y familiares de siglos pasados. A través de la paleografía, disciplina a la que se ha dedicado, señaló la importancia de preservar y traducir estos escritos para comprender el contexto en que se desenvolvieron los potosinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Compartió el hallazgo de un testamento del siglo XVII en San Luis Potosí, en el que una mujer consigna disposiciones para proteger a su hija menor tras su muerte. Este documento, señaló, ofrece una ventana a la vida cotidiana, las relaciones familiares y la situación económica de la época, elementos que ayudan a comprender el trasfondo social en el que más tarde surgirían las ideas independentistas.

La actividad reunió a asistentes interesados en la historia local, quienes escucharon un recorrido por documentos, personajes y episodios vinculados con la época insurgente en la entidad.ie de foto

Ricardo García expuso a charla dentro del programa Lunes de Palique.