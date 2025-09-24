El investigador David Herrera impartirá el taller de gastronomía guatemalteca dedicado al mole de plátano, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2007, tendrá lugar hoy 24 de septiembre a las 19:00 horas en el Patio Central del Palacio Municipal de San Luis Potosí, como parte de un programa Capital Americana de la Cultura 2025.

El mole de plátano es una de las elaboraciones más representativas de Guatemala. A diferencia de otros moles conocidos en México, este no acompaña platillos salados, sino que se sirve como un dulce elaborado con plátanos maduros bañados en una salsa espesa. Su receta combina ingredientes locales y productos introducidos en la época colonial, entre ellos chocolate, ajonjolí, canela y chiles secos.

Los orígenes de este platillo se remontan al siglo XVI, cuando la mezcla de cacao con especias europeas como la canela y el plátano dio lugar a una preparación que inicialmente se vinculó a celebraciones religiosas organizadas por cofradías. Con el tiempo, el mole de plátano trascendió lo ceremonial para integrarse a ferias, reuniones familiares y otras festividades comunitarias.

Su relevancia radica en que conserva técnicas tradicionales de preparación transmitidas de generación en generación. El proceso requiere freír los plátanos y cubrirlos con la salsa obtenida de la molienda y cocción de los demás ingredientes, práctica que asegura la continuidad del sabor característico que lo distingue dentro de la gastronomía chapina.

Hoy en día, el mole de plátano mantiene un lugar destacado en la cocina guatemalteca, presente tanto en celebraciones populares como en propuestas de restaurantes que buscan reinterpretarlo sin perder su esencia. El taller a cargo de Herrera ofrecerá una aproximación a su historia, elaboración y permanencia cultural, mostrando su valor como un símbolo de identidad culinaria.