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Cultura

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

El evento se realiza en el CEART y reúne a estudiantes, docentes y músicos profesionales de México y del extranjero

Por Estrella Govea

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA
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      La quinta edición del Encuentro Internacional de Música de Cámara, se desarrolla en el Área de Música del Centro de las Artes de San Luis Potosí, un programa que reúne del 6 al 18 de julio a 53 estudiantes, docentes y músicos profesionales de distintas regiones de México y del extranjero.

      Durante dos semanas, las actividades combinan formación académica, práctica artística y presentaciones públicas con el propósito de impulsar el trabajo colaborativo entre intérpretes de piano y cuerdas.

      La programación inició el 6 de julio con la ceremonia de inauguración y desde entonces las y los participantes han tomado parte en clases seccionales, asesorías, talleres y conciertos.

      El encuentro plantea un proceso intensivo de estudio en el que los músicos integran distintos ensambles, reciben acompañamiento de maestros residentes y comparten experiencias con especialistas invitados a través de clases magistrales y espacios de intercambio.

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      A partir del 9 de julio, el programa continuará con la clase magistral del Trío Chopin, seguida del taller "El miedo escénico en los músicos", impartido por Isaías Villalpando el 10 de julio.

      El 11 de julio se ofrecerán dos conciertos de alumnos, mientras que la segunda semana incluirá el conversatorio del Ensamble Quetzal, el taller "De la música al proyecto, del proyecto a la experiencia" a cargo de Jesica Ivone Loredo, el concierto y la clase magistral del Dúo Martínez-Rivera, además del concierto del Ensamble Quetzal y la jornada de clausura con presentaciones de las y los estudiantes el 18 de julio.

      El encuentro ofrece formación centrada en la música de cámara, disciplina que exige comunicación entre los integrantes de cada ensamble, escucha colectiva y construcción conjunta de las interpretaciones.

      El programa también contempla la participación de agrupaciones invitadas, la entrega del Premio Quetzal y actividades de convivencia académica entre estudiantes y docentes.

      Desde su creación, el Encuentro Internacional de Música de Cámara ha recibido participantes de diversos estados del país y de naciones como Chile, Corea del Sur, Cuba, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela.

      Esta quinta edición mantiene ese carácter internacional al reunir músicos con distintas trayectorias en un espacio dedicado al estudio, la interpretación y la difusión de la música de cámara.

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