En el Museo Universitario (MUNI) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se inaugurará este jueves 14 de agosto a las 19:00 horas la exposición Incisiones Pertinaces, obra gráfica de Salvador Castro, que reúne trabajos realizados entre 1977 y 2017.

La muestra, que podrá visitarse en la Galería 3 del recinto, incluye piezas en diversas técnicas de grabado como aguafuerte, aguatinta, punta seca, mezzotinta, fotograbado, serigrafía y colografía, ofreciendo un panorama amplio de cuatro décadas de producción artística.

La exposición surge a partir de la donación que el artista potosino realizó al MUNI en 2024, integrada por 100 obras que hoy forman parte del acervo del museo. Esta incorporación no sólo preserva una parte significativa de su trayectoria, sino que también fortalece el patrimonio gráfico de la institución y permite que su trabajo esté disponible para el público y futuras generaciones.

Salvador Castro, nacido en San Luis Potosí en 1958, ha desarrollado una carrera de más de cuarenta años en el ámbito de las artes visuales. Su formación abarca estudios en Diseño Gráfico en la UASLP, Artes Visuales en el Digromante de San Miguel de Allende y en el Instituto Potosino de Bellas Artes, con la influencia de maestros como Othón Salazar, Rosaluz Marroquín y Juan Manuel de la Rosa. Su obra ha sido expuesta en foros nacionales e internacionales, incluyendo Chicago, y forma parte de colecciones públicas y privadas.

En Incisiones Pertinaces se refleja su dominio técnico y su constante exploración plástica, con piezas que combinan precisión en el trazo y un uso deliberado de materiales y procesos. Cada técnica, desde la sutileza de la punta seca hasta la densidad del aguafuerte, aporta matices distintos que evidencian el compromiso del artista con el grabado y la investigación formal.