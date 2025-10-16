Se inaugurará la exposición “Retrospectiva: 20 años de disrupción” en la Galería Germán Gedovius del Teatro de la Paz mañana a las 19:00 horas que reúne el trabajo Martha Franco y Eduardo Castillo.

La muestra presenta 65 piezas que abarcan pintura, dibujo, grabado, acuarela y libro de artista, revisa dos décadas de producción artística en las que ambos creadores han desarrollado un lenguaje visual propio, sustentado en la experimentación técnica y en la exploración de temas ligados a la identidad, las emociones y la relación del ser humano con su entorno.

Martha Franco es una artista visual con trayectoria consolidada en el ámbito de la gráfica contemporánea y los libros de artista. Egresada de la Escuela Estatal de Artes Plásticas, ha participado en más de 140 exposiciones colectivas y 11 individuales en México y el extranjero. Su trabajo combina técnica y narrativa visual para abordar la empatía y la condición humana. Además, ha desarrollado proyectos educativos como Amor para el Arte, enfocados en la sensibilización social a través de la práctica artística.