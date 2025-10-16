Como parte de las actividades de Capital Americana de la Cultura 2025, se inauguró en el Patio Central del Palacio Municipal de San Luis Potosí la Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá, que permanecerá abierta al público hasta el 18 de octubre, de 11:00 a 20:00 horas.

El evento invita a conocer la riqueza culinaria del país norteamericano a través de tres platillos emblemáticos que reflejan su diversidad cultural y herencia gastronómica.

El menú incluye el tradicional poutine, un platillo originario de la provincia de Quebec, compuesto por papas fritas cubiertas con queso y bañadas en salsa gravy. Su creación se remonta a la década de 1950 en zonas rurales de Quebec, donde se convirtió en un símbolo de la cocina urbana canadiense. Hoy forma parte de la identidad culinaria nacional y se ofrece en restaurantes de todo el país, desde locales familiares hasta establecimientos de alta cocina.

También se presenta el sándwich de carne ahumada de Montreal, una receta vinculada con la comunidad judía de Europa del Este que emigró a Canadá a finales del siglo XIX. La carne, elaborada con pecho de res curado y ahumado, se sirve en pan artesanal con mostaza Dijon. Este platillo se consolidó como ícono de la gastronomía de Montreal gracias a establecimientos como Schwartz’s Deli, abierto en 1928, y actualmente es reconocido como una especialidad nacional.

El recorrido gastronómico se completa con los tradicionales hot cakes con miel de maple y tocino, característicos del desayuno canadiense. El jarabe de maple, considerado un símbolo del país, tiene su origen en las comunidades indígenas que aprovechaban la savia del árbol de arce mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Con el tiempo, su producción se concentró en la provincia de Quebec, que hoy es el principal productor mundial de este endulzante natural.

La muestra forma parte del programa de intercambio cultural a través de la gastronomía, el público potosino puede acercarse a la historia, los sabores y las tradiciones que definen la identidad multicultural de Canadá.