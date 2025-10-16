logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá

Por Estrella Govea

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá

Como parte de las actividades de Capital Americana de la Cultura 2025, se inauguró en el Patio Central del Palacio Municipal de San Luis Potosí la Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá, que permanecerá abierta al público hasta el 18 de octubre, de 11:00 a 20:00 horas. 

El evento invita a conocer la riqueza culinaria del país norteamericano a través de tres platillos emblemáticos que reflejan su diversidad cultural y herencia gastronómica.

El menú incluye el tradicional poutine, un platillo originario de la provincia de Quebec, compuesto por papas fritas cubiertas con queso y bañadas en salsa gravy. Su creación se remonta a la década de 1950 en zonas rurales de Quebec, donde se convirtió en un símbolo de la cocina urbana canadiense. Hoy forma parte de la identidad culinaria nacional y se ofrece en restaurantes de todo el país, desde locales familiares hasta establecimientos de alta cocina.

También se presenta el sándwich de carne ahumada de Montreal, una receta vinculada con la comunidad judía de Europa del Este que emigró a Canadá a finales del siglo XIX. La carne, elaborada con pecho de res curado y ahumado, se sirve en pan artesanal con mostaza Dijon. Este platillo se consolidó como ícono de la gastronomía de Montreal gracias a establecimientos como Schwartz’s Deli, abierto en 1928, y actualmente es reconocido como una especialidad nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El recorrido gastronómico se completa con los tradicionales hot cakes con miel de maple y tocino, característicos del desayuno canadiense. El jarabe de maple, considerado un símbolo del país, tiene su origen en las comunidades indígenas que aprovechaban la savia del árbol de arce mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Con el tiempo, su producción se concentró en la provincia de Quebec, que hoy es el principal productor mundial de este endulzante natural.

La muestra forma parte del programa de intercambio cultural a través de la gastronomía, el público potosino puede acercarse a la historia, los sabores y las tradiciones que definen la identidad multicultural de Canadá.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exhibición audiovisual
Exhibición audiovisual

Exhibición audiovisual

SLP

Estrella Govea

Versos en el jardín
Versos en el jardín

Versos en el jardín

SLP

Estrella Govea

Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá
Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá

Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá

SLP

Estrella Govea

Exposición “Retrospectiva: 20 años de disrupción”
Exposición “Retrospectiva: 20 años de disrupción”

Exposición “Retrospectiva: 20 años de disrupción”

SLP

Estrella Govea