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Cultura

Festival cinema

Reunirá cine mexicano y alemán

Por Estrella Govea

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Festival cinema
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      El Festival de Cine México–Alemania (CineMA) celebrará su décimo quinta edición del 26 de septiembre al 24 de octubre en distintos espacios culturales de San Luis Potosí.

      Bajo el concepto "Dos visiones, una mirada", el encuentro reunirá cine mexicano y alemán con una programación interdisciplinaria dedicada a las relaciones entre cine, inteligencia artificial, tecnología y creación artística. 

      La inauguración será el sábado 26 de septiembre en Cinemex Citadella, con la proyección de The Amazing Kitsuverse, de Leo Neumann, y Cabin Zero, Memoria Zero, de Gerardo Becker, además de un diálogo con ambos creadores sobre proyectos audiovisuales realizados con herramientas de inteligencia artificial. La jornada cerrará con The Trouble with Being Born, de Sandra Wollner.

      El domingo 27 se presentarán Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen, La Bola y Llamarse Olimpia, esta última acompañada por un conversatorio con su directora, Indira Cato, además del panel Crear en Tiempos de Algoritmos: Artes, Diseño y Cine ante la IA.

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      A lo largo de octubre, el programa continuará con películas, música, performance y actividades de análisis. 

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