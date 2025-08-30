Del 11 al 13 de septiembre se realizará en la Plaza de Armas el XI Festival Internacional de Jazz Jorge Martínez Zapata, un encuentro que reúne música, formación académica y actividades culturales en memoria del músico potosino que dio nombre al festival. La edición de este año se organiza en colaboración con Luna Cabal Asociación Cultural A.C. y el Colectivo San Luis Jazz.

El programa contempla conciertos diarios a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, además de jam sessions posteriores en los que los músicos podrán interactuar con el público.

La inauguración estará a cargo de Quinto Elemento, agrupación dirigida por Felipe Gordillo y reconocida por su trayectoria de 25 años en la escena del jazz en México. Los estilos que se presentarán incluyen jazz latino, funk, fusión flamenca y bolero jazz.

El festival también incorpora actividades académicas con masterclass impartidas por los músicos invitados, abiertas tanto a intérpretes en formación como al público en general.

De esta manera, se busca que el encuentro no se limite a la exhibición en el escenario, sino que se convierta en un espacio de intercambio de procesos creativos y de enseñanza.

Como parte de la programación paralela, se inaugurará una exposición fotográfica dedicada a Jorge Martínez Zapata, que mostrará momentos significativos de su trayectoria musical y su aportación al jazz en México. Además, el sábado 13 se presentará Huellas, un concierto para público infantil que combina títeres, narración y música en vivo con temas tradicionales y composiciones inspiradas en la obra del homenajeado.

El Festival Internacional de Jazz Jorge Martínez Zapata ha mantenido continuidad desde 2012 y se ha consolidado como un referente dentro de la programación cultural de San Luis Potosí. Con la presencia de agrupaciones de Veracruz, Aguascalientes, Ciudad de México y músicos locales, esta onceava edición refuerza la proyección nacional del jazz hecho en San Luis y la importancia de seguir difundiendo el legado del maestro que le da nombre.