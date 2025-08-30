Festival Internacional de Jazz
Del 11 al 13 de septiembre se realizará en la Plaza de Armas el XI Festival Internacional de Jazz Jorge Martínez Zapata, un encuentro que reúne música, formación académica y actividades culturales en memoria del músico potosino que dio nombre al festival. La edición de este año se organiza en colaboración con Luna Cabal Asociación Cultural A.C. y el Colectivo San Luis Jazz.
El programa contempla conciertos diarios a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, además de jam sessions posteriores en los que los músicos podrán interactuar con el público.
La inauguración estará a cargo de Quinto Elemento, agrupación dirigida por Felipe Gordillo y reconocida por su trayectoria de 25 años en la escena del jazz en México. Los estilos que se presentarán incluyen jazz latino, funk, fusión flamenca y bolero jazz.
El festival también incorpora actividades académicas con masterclass impartidas por los músicos invitados, abiertas tanto a intérpretes en formación como al público en general.
De esta manera, se busca que el encuentro no se limite a la exhibición en el escenario, sino que se convierta en un espacio de intercambio de procesos creativos y de enseñanza.
Como parte de la programación paralela, se inaugurará una exposición fotográfica dedicada a Jorge Martínez Zapata, que mostrará momentos significativos de su trayectoria musical y su aportación al jazz en México. Además, el sábado 13 se presentará Huellas, un concierto para público infantil que combina títeres, narración y música en vivo con temas tradicionales y composiciones inspiradas en la obra del homenajeado.
El Festival Internacional de Jazz Jorge Martínez Zapata ha mantenido continuidad desde 2012 y se ha consolidado como un referente dentro de la programación cultural de San Luis Potosí. Con la presencia de agrupaciones de Veracruz, Aguascalientes, Ciudad de México y músicos locales, esta onceava edición refuerza la proyección nacional del jazz hecho en San Luis y la importancia de seguir difundiendo el legado del maestro que le da nombre.
