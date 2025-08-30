Cortometrajes potosinos en el Festival de Cine UASLP

La selección oficial de la 5ª Muestra dentro del 8º Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la integran 12 cortometrajes potosinos.

Entre los títulos se encuentran Solve et Coagula, dirigida por Sol Durán; Simplemente existir, de David Delgado Aguilar; MODI, de la productora aeclipsemedia; Ganarse la vida, de Said Olvera; y Objetos, de Mroja Films. También forman parte Por mi hermano Beto, de Joss Morongonach; Lapsus, de Leslie Galván; Regulus, de Luis Fernando Cacho Arce; Deslimite Territorial, producido por Biznaga AC; Mamá, se está muriendo el mundo, realizado por Un Cuarto Studios, Soledad Films, Casa Fantasma y Madrinola Films; Martillos, de Alberto Aguilar; y Kissmet, de Salvador Castillo Martínez.

La muestra de cortometrajes es una de las actividades centrales del Festival, que se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. El programa contempla además proyecciones de largometrajes, talleres, documentales, charlas y master class, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

La convocatoria recibió cerca de 50 trabajos audiovisuales y la selección fue realizada por un jurado independiente integrado por especialistas en producción cinematográfica a nivel nacional. Los cortometrajes elegidos se exhibirán durante las jornadas del Festival y sus realizadores obtendrán un reconocimiento por su participación.

En esta edición, las obras seleccionadas abarcan géneros como ficción, documental, animación, cine experimental y técnica de stop motion, con una duración promedio de 13 minutos. Los cortos también estarán disponibles en la plataforma digital Nuestro Cine MX, gracias a la colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía.