TE HABLARON MAL DE MÍ... Cale Agundis ® 2025

Es esa pequeña partícula de aire que reciben nuestros pulmones y nuestro cerebro tras el corte del cordón umbilical. Todo comienza ahí, con un llanto, una sopleteada de cornetes nasales y un baño. Todo comienza ahí, tras el cristal de los cuneros, no observamos nada más que manchas que van y vienen, no entendemos nada de las voces que nos hablan, no podemos hacer nada más que llorar. Decía por ahí mamá Che, la bisabuela francesa más vieja de la casa, que a esta vida se llega llorando y se va llorando. ¿y que existe entre llanto y llanto? Un suspiro quizá… respondía Carmelina. Lo que hay es un espacio breve... decía con firmeza papá Luis. Papá decía que lo que había entre llanto y llanto era vida… “Llamémosles así a las vueltas al sol que nos toque dar”. Y como diría mi bella madre: La vida se mide por momentos, no por minutos.

A muchos nos tocó nacer y a todos nos va a tocar morir. ¿Qué quieres llevarte? Te voy a decir que te lleves: Llévate el arte de dibujar sonrisas en otros rostros. Llévate el más maravilloso cuento de hadas. Lévate el amor, será el mejor regalo de tu vida… Llévate el suspiro de mi abue Carmelina, llévate el espacio breve de mi papá Luis, llévate lo momentos hermosos de los que habla mi madre y por último llévate la vida, de la que hablaba mi padre.

La muerte es esa pequeña partícula de aire que dejan de recibir nuestros pulmones. Y todo termina así, como comenzó: con llanto.

Recuerda: que lo que escojas con tu corazón en vida, es lo que el universo va a escoger contigo en la muerte.

