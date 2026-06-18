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Cultura

Una obra que analiza los retos actuales de la educación

Por Estrella Govea

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Una obra que analiza los retos actuales de la educación
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      El programa Jueves Literarios incluirá este 18 de junio la presentación del libro Ser y hacer: el nuevo debate de la investigación educativa, a las 18:00 horas en la Sala de Cronistas del Centro Cultural Palacio Municipal.

      La obra reúne investigaciones realizadas por doctorantes en educación del Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura (ILADEC), en colaboración con la Red Iberoamericana de Academias de Investigación (RED IBAI).

      La publicación concentra estudios enfocados en problemáticas de la educación básica y media superior en San Luis Potosí, Hidalgo y Zacatecas. A partir de enfoques cualitativos, interpretativos y sociocríticos, los autores analizan situaciones presentes en distintos contextos escolares y exponen los resultados de sus investigaciones.

      Entre los temas abordados destacan la comprensión lectora, el pensamiento crítico, la apropiación del lenguaje escrito en comunidades indígenas, la inteligencia emocional, la inclusión educativa y la formación en valores. Los trabajos muestran experiencias, metodologías y análisis que buscan aportar elementos para la comprensión de estos fenómenos dentro del ámbito educativo.

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      La compilación propone acercar a la comunidad académica y a los profesionales de la educación a investigaciones recientes desarrolladas desde el nivel doctoral. También plantea una reflexión sobre las intervenciones pedagógicas, los procesos de análisis de resultados y los alcances y limitaciones que forman parte de toda investigación educativa.

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