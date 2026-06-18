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Una historia que recorre Ahualulco y Cedral

Por Estrella Govea

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Una historia que recorre Ahualulco y Cedral
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      La historia de una familia potosina y su relación con dos municipios del estado será el tema central de la presentación del libro Los Hipólito de Cedral, de Rubén Hipólito Flores, que se llevará a cabo este 18 de junio a las 18:30 horas, en la Librería Española.

      Participarán David Eduardo Vázquez Salguero, Ma. del Rosario Ochoa Martínez y el autor, con la moderación de Diana Blanco Robledo.

      La publicación reúne una investigación dedicada a reconstruir la trayectoria de la familia Hipólito, cuyos integrantes salieron de Ahualulco para establecerse en Cedral. A partir de documentos, testimonios y registros familiares, el autor sigue el rastro de varias generaciones y plantea una mirada sobre los procesos de movilidad y arraigo dentro de San Luis Potosí.

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