Una historia que recorre Ahualulco y Cedral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La historia de una familia potosina y su relación con dos municipios del estado será el tema central de la presentación del libro Los Hipólito de Cedral, de Rubén Hipólito Flores, que se llevará a cabo este 18 de junio a las 18:30 horas, en la Librería Española.

Participarán David Eduardo Vázquez Salguero, Ma. del Rosario Ochoa Martínez y el autor, con la moderación de Diana Blanco Robledo.

La publicación reúne una investigación dedicada a reconstruir la trayectoria de la familia Hipólito, cuyos integrantes salieron de Ahualulco para establecerse en Cedral. A partir de documentos, testimonios y registros familiares, el autor sigue el rastro de varias generaciones y plantea una mirada sobre los procesos de movilidad y arraigo dentro de San Luis Potosí.