logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

ALISA SADIKOVA PRESENTA "EL ARPA MÁGICA"

Una arpista de trayectoria internacional visita el Museo Federico Silva

Por Estrella Govea

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
ALISA SADIKOVA PRESENTA "EL ARPA MÁGICA"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La arpista rusa Alisa Sadikova protagonizará el concierto "El Arpa Mágica", el próximo 19 de junio a las 20:00 horas en el Museo Federico Silva, donde el público podrá escuchar una propuesta centrada en las posibilidades sonoras del instrumento de cuerda pulsada.

      La velada reunirá a una de las intérpretes jóvenes con mayor presencia en la escena internacional de la música clásica. El programa ofrecerá una experiencia distinta a los recitales habituales al colocar al arpa como instrumento principal de una velada concebida para destacar su capacidad expresiva y técnica. Como parte de la jornada, los asistentes serán recibidos con un cóctel previo al concierto.

      Originaria de San Petersburgo, Rusia, Alisa Sadikova inició su formación en la Escuela Especial de Música del Conservatorio Rimsky-Kórsakov bajo la guía de Karina Maleeva. Su trayectoria académica continuó en Bélgica gracias a una beca de la Fundación Salvi y posteriormente en The Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo la licenciatura en música y actualmente cursa estudios de posgrado con la arpista Nancy Allen.

      A lo largo de su carrera, la intérprete ha obtenido reconocimientos como el Premio Yuri Temirkanov y becas de las fundaciones Vladimir Spivakov y Guzik. También ha participado como solista en congresos mundiales de arpa y ha desarrollado una actividad constante en grabaciones, con cinco discos publicados, entre ellos Harp Constellation, editado en 2023.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Su trabajo artístico la ha llevado a escenarios de más de 25 países, con presentaciones en espacios como el Carnegie Hall de Nueva York y la Ópera Estatal de Viena. Además, ha colaborado con figuras internacionales como Sarah Brightman. Con "El Arpa Mágica", el público potosino tendrá acceso a una intérprete con presencia en los principales circuitos de la música clásica actual y a una propuesta poco frecuente dentro de la programación cultural de la ciudad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Día del Padre en México: historia y tradición familiar
      Día del Padre en México: historia y tradición familiar

      Día del Padre en México: historia y tradición familiar

      SLP

      El Universal

      Carmelita Tostado Gamboa promovió la importancia de reconocer a los padres en la sociedad mexicana.

      Conversatorio en honor a Manuel Enríquez
      Conversatorio en honor a Manuel Enríquez

      Conversatorio en honor a Manuel Enríquez

      SLP

      Estrella Govea

      CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"
      CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"

      CONCIERTO "MI QUERIDO VIEJO"

      SLP

      Estrella Govea

      En el marco del Día del Padre, el Mariachi Universitario se presentará hoy en el Patio del Edificio Central de la UASLP

      Charla Cine mexicano contemporáneo
      Charla Cine mexicano contemporáneo

      Charla Cine mexicano contemporáneo

      SLP

      Estrella Govea