ALISA SADIKOVA PRESENTA "EL ARPA MÁGICA"

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La arpista rusa Alisa Sadikova protagonizará el concierto "El Arpa Mágica", el próximo 19 de junio a las 20:00 horas en el Museo Federico Silva, donde el público podrá escuchar una propuesta centrada en las posibilidades sonoras del instrumento de cuerda pulsada.

La velada reunirá a una de las intérpretes jóvenes con mayor presencia en la escena internacional de la música clásica. El programa ofrecerá una experiencia distinta a los recitales habituales al colocar al arpa como instrumento principal de una velada concebida para destacar su capacidad expresiva y técnica. Como parte de la jornada, los asistentes serán recibidos con un cóctel previo al concierto.

Originaria de San Petersburgo, Rusia, Alisa Sadikova inició su formación en la Escuela Especial de Música del Conservatorio Rimsky-Kórsakov bajo la guía de Karina Maleeva. Su trayectoria académica continuó en Bélgica gracias a una beca de la Fundación Salvi y posteriormente en The Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo la licenciatura en música y actualmente cursa estudios de posgrado con la arpista Nancy Allen.

A lo largo de su carrera, la intérprete ha obtenido reconocimientos como el Premio Yuri Temirkanov y becas de las fundaciones Vladimir Spivakov y Guzik. También ha participado como solista en congresos mundiales de arpa y ha desarrollado una actividad constante en grabaciones, con cinco discos publicados, entre ellos Harp Constellation, editado en 2023.

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Su trabajo artístico la ha llevado a escenarios de más de 25 países, con presentaciones en espacios como el Carnegie Hall de Nueva York y la Ópera Estatal de Viena. Además, ha colaborado con figuras internacionales como Sarah Brightman. Con "El Arpa Mágica", el público potosino tendrá acceso a una intérprete con presencia en los principales circuitos de la música clásica actual y a una propuesta poco frecuente dentro de la programación cultural de la ciudad.