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"Homenaje al padre" reunirá a bandas locales

Por Estrella Govea

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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"Homenaje al padre" reunirá a bandas locales
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      El concierto Homenaje al padre, se realizará el 19 de junio a las 18:00 horas en el atrio de la Parroquia de Tlaxcala y reunirá a agrupaciones potosinas en una jornada musical dedicada a la celebración del Día del Padre.

      El programa contempla la participación de las bandas Vórtesis, Mi Amor y Jürggen, integradas por músicos locales que forman parte de la Comunidad de Músicos SLP NG. A través de sus propuestas musicales, las agrupaciones ofrecerán un repertorio dirigido al público familiar en un espacio abierto a la convivencia comunitaria.

      La presentación también permitirá conocer el trabajo de una red de artistas que impulsa la creación musical independiente en San Luis Potosí. La Comunidad de Músicos SLP NG ha desarrollado conciertos, encuentros y actividades culturales con el propósito de generar espacios para la difusión de proyectos emergentes y el intercambio entre músicos y audiencias.

      Entre los participantes destaca Arthur Salva, fundador de Vórtesis y creador de la Comunidad de Músicos SLP NG. Su labor se ha relacionado con la promoción de la música original y con la organización de iniciativas enfocadas en fortalecer la presencia de bandas locales dentro de la oferta cultural de la ciudad.

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      Con la participación de proyectos surgidos en la escena independiente potosina, Homenaje al padre ofrecerá un espacio para reconocer el trabajo de músicos locales y fomentar el encuentro entre artistas y público. 

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