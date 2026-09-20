FOTOVISIÓN EDICIÓN 31

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La edición 31 del Festival Fotográfico Fotovisión, considerado el festival fotográfico más longevo del país, se realizará del 24 de septiembre al 12 de noviembre.

El programa contempla exposiciones, charlas, conferencias, talleres, recorridos y actividades vinculadas con la fotografía contemporánea, con una programación que también incluye propuestas de formación y reflexión sobre la disciplina.

El jueves 24 de septiembre iniciará el programa con la presentación del Taller Ambulante de Cine de Grupo México, con Antonio Trillo, Jorge Argaiz y Andrés Azamar, además de la inauguración de una exposición del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Ese día también se ofrecerá la charla De fotografía editorial a fotografía de autor, con Dorian Ulises López Macías, y la conferencia sobre Naturaleza Revelada, de Javier Hinojosa. A las 19:30 horas se inaugurarán cinco exposiciones en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa: Reflejos del Yo, Naturaleza Revelada, Miradas Comunitarias, Miradas de Libertad y Échele Maíz.

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Para el viernes 25 de septiembre se programaron actividades en distintos recintos, entre ellas la mesa Galerías de arte contemporáneo y fotografía, con Mariana Haro, Sergio Padilla, Octavio Alonso y Marco Villa, y la conferencia Fotografía | Historia y prospectiva, con Gustavo Prado.

El programa incluye también la charla Fotógrafas de México: una historia de autogestión fotográfica, con Isa Sánchez y Sandy Silva; el taller de fotografía estenopeica Lucía Pinhole, con Isaac Monterroso; y las inauguraciones de Cuerpo Contra Imagen, en la Galería Antonio Rocha Cordero, y Entrelazos, en La Casa de las Bóvedas. El sábado 26 se realizará un Photowalk al Cerro de San Pedro, con el Taller Ambulante y Foto Hércules.

Durante octubre, Fotovisión continuará con actividades relacionadas con las exposiciones y la formación fotográfica. El 8 de octubre, Abner Rivera ofrecerá una charla sobre Échele Maíz. El 21 se realizará un diálogo con integrantes de Entrelazos. Además, del 23 de octubre al 13 de noviembre se impartirá el curso ¿Qué es la fotografía en mí? Cuerpo, territorio y memoria, a cargo de Valeria de Regil y Asunción Maya, en el Instituto Potosino de Bellas Artes.