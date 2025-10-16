HOY CONCIERTO “Vibración, silencio y forma”

El artista sonoro Jairo Franco propone una experiencia acústica inmersiva que dialoga con el arte contemporáneo a través del uso de cuencos, gongs e instrumentos armónicos, en el concierto Vibración, silencio y forma, el jueves 16 de octubre a las 16:00 horas dentro del Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea.

El proyecto, diseñado y dirigido por Franco, busca explorar el sonido como una herramienta de conexión y armonía. Durante una sesión de hora y media, el artista utilizará más de 50 instrumentos para construir lo que denomina una “escultura invisible”, una composición sonora que habitará el espacio museístico y envolverá al público en una atmósfera contemplativa.

El concierto forma parte de la línea de trabajo que Jairo ha desarrollado en torno a la vibración y la resonancia del sonido como medios de interacción artística, es también gestor cultural y sonoterapeuta, ha consolidado su proyecto Buenas Vibras, dedicado a la creación de espacios de bienestar mediante el uso de instrumentos armónicos, yoga y meditación guiada.

Con experiencias previas como Caminos de Serenidad y Acuamor, el artista ha vinculado arte y comunidad en propuestas que integran cuerpo, respiración y silencio. Su práctica combina disciplinas creativas y terapéuticas, orientadas a fomentar la escucha y la conciencia sensorial desde un enfoque artístico.

El acceso al concierto tiene una cuota de recuperación de 150 pesos, con boletos disponibles directamente en el museo o mediante reservación al teléfono 444 420 5210. La actividad invita a experimentar la relación entre sonido, espacio y percepción, en una experiencia que amplía los límites de la creación sonora contemporánea.

