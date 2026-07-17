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´Ink´ abrirá la Mostra veneciana

Por EFE

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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´Ink´ abrirá la Mostra veneciana
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      ROMA.- La película ´Ink´, dirigida por Danny Boyle, ha sido elegida para inaugurar el Festival de Venecia el próximo 2 de septiembre, compitiendo también por el codiciado León de Oro, según han anunciado este jueves los organizadores del certamen.

      "Este será mi bautismo en la Mostra: es un inmenso honor estar en una ciudad tan rica en arte e inaugurar este gran festival con mi nueva película", ha celebrado en un comunicado el autor de otras cintas como ´Trainspotting´ (1996) o ´Slumdog Millionaire´ (2008).

      El cineasta británico se encargará de abrir el certamen veneciano con su última cinta, ´Ink´, una adaptación de la obra teatral homónima del dramaturgo James Graham y que está protagonizada por Jack O´Connel, Guy Pearce y Claire Foy.

      La 83 edición del Festival de Venecia tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, cuando se anunciará la película ganadora de su prestigioso León de Oro y el resto del palmarés.

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      A falta de conocer el listado de películas en competición, la Mostra ya ha anunciado sus dos Leones de Oro honoríficos: George Clooney y la actriz estadounidense Ellen Burstyn, conocida por cintas como ´The exorcist´ (1973).

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