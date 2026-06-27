Karim Olvera impartirá sesión de Art & Wine
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El Museo Francisco Cossío llevará a cabo hoy sábado 27 de junio, a las 17:00 horas, Art & Wine, una sesión de pintura dirigida por el artista plástico Karim Olvera.
La actividad busca acercar al público a la creación artística mediante un ejercicio práctico que combina aprendizaje, expresión y convivencia. Durante la actividad, las y los asistentes recibirán una guía paso a paso para conocer técnicas básicas de pintura y aplicarlas en la elaboración de una obra propia. El taller está abierto a personas con o sin experiencia, por lo que cualquier participante podrá desarrollar su pintura a partir de las indicaciones del artista.
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