La literatura potosina protagoniza encuentro
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La presentación de la colección editorial Letras Potosinas Vivas, reunió en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito a lectores, escritores y promotores culturales para dialogar sobre la importancia de acercar la literatura potosina a nuevos públicos y reconocer a las autoras y los autores que forman parte de esta selección editorial.
Durante la presentación participaron Mario Alonso y Saúl Castro, quienes compartieron reflexiones sobre los criterios que dieron forma a la colección. Ambos coincidieron en que el proyecto busca mostrar una literatura vinculada con la memoria, la identidad y las distintas etapas de la escritura potosina, con una selección dirigida a despertar el interés de las y los lectores jóvenes y mantener vigentes las obras de escritores locales.
Mario Alonso hizo un recorrido por distintos momentos de la literatura de San Luis Potosí y destacó que esta tradición permite conocer la experiencia de quienes han habitado el estado a través de la poesía y la narrativa. Como ejemplo, compartió textos de distintas épocas para mostrar que la literatura conserva la memoria de la ciudad, sus barrios y la vida cotidiana, además de ofrecer una mirada sobre los cambios culturales a lo largo del tiempo.
Por su parte, Saúl Castro abordó la evolución de la poesía potosina y la importancia de leer a los autores desde el contexto en que escribieron. Señaló que la colección reúne voces de distintas generaciones y estilos, lo que permite reconocer la diversidad de la producción literaria local y acercarla a nuevos lectores sin limitarse a una sola corriente o forma de escritura.
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La presentación también abrió un espacio para reflexionar sobre la difusión de la literatura potosina y la necesidad de integrarla en los espacios de formación y lectura. Los participantes señalaron que Letras Potosinas Vivas busca contribuir a que las nuevas generaciones conozcan a escritoras y escritores del estado, además de conservar una memoria literaria que continúe disponible para futuros lectores.
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