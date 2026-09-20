La soledad en carne propia, muestra pictórica

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La muestra pictórica La soledad en carne propia. Un estudio a través del lenguaje corporal, de la artista Sofía Iraíz López Palomares, fue inaugurada en el Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí.

La exposición reúne una propuesta desarrollada a partir del cuerpo como recurso para abordar emociones, recuerdos, vínculos y experiencias que no siempre encuentran expresión mediante las palabras.

A través de la pintura, López Palomares pone al cuerpo como un medio de comunicación que puede revelar estados emocionales mediante posturas, miradas, gestos, movimientos y distancias entre las personas. La artista explicó que cada obra parte de una conversación sin sonido y que su interpretación también depende de la memoria y experiencia de quien la observa.

Durante su presentación, señaló que la serie surgió de una inquietud personal sobre el lenguaje corporal y que el desarrollo de las piezas implicó observar la vulnerabilidad, la ausencia y las formas en que las personas buscan mantener sus vínculos.

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Además de abordar la soledad, las obras incorporan figuras de personas que han dejado huella en la vida de la artista, por lo que la muestra también plantea una relación entre cuerpo, memoria e identidad.