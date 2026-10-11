Las conversaciones que cambiaron el rumbo de Juana

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Las conversaciones con periodistas que han enfrentado amenazas fueron determinantes para la construcción de Juana, película dirigida por Daniel Giménez Cacho.

Durante su participación en el 9º Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde recibió el Premio Peyote por su trayectoria, el actor habló sobre las experiencias que influyeron en la historia y en el desenlace de su ópera prima como director.

PERIODISMO Y FICCIÓN

Giménez Cacho explicó que uno de los puntos de partida del proyecto fue entender qué lleva a los periodistas a arriesgar su vida por ejercer su profesión. "El motor que a mí me pisaba era averiguar por qué los periodistas arriesgan su vida para hacer su trabajo. O sea, ¿qué es lo que los mueve?", recordó sobre las primeras conversaciones que sostuvo durante la investigación.

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Una de esas experiencias marcó el final de la película. El actor relató que una periodista le contó que un compañero suyo había recibido amenazas de muerte y decidió alejarse de su familia ante el temor de que lo atacaran frente a ella. El periodista pasó un día entero en otro lugar, a la espera de quienes lo habían amenazado, pero el ataque no ocurrió.

Posteriormente, Giménez Cacho compartió el guion con otra periodista amenazada que se encontraba exiliada en España. Su reacción lo llevó a reconsiderar las implicaciones de la historia. "Me gustó mucho usar algunas conversaciones, pero sobre todo me dijo: ´Gracias por no matarla´", relató. La respuesta lo hizo pensar en las consecuencias que una decisión narrativa puede tener para quienes viven situaciones similares.

El director explicó que inicialmente consideraron un desenlace en el que la protagonista encontraba refugio fuera del país, pero decidió conservar la incertidumbre. Para él, la historia no podía anticipar una salida segura ante una realidad que continúa abierta.

UNA VIOLENCIA QUE INVOLUCRA COMPLICIDADES

En Juana, la violencia contra las mujeres no aparece únicamente desde la figura del agresor, sino también a través de las complicidades, los silencios y las contradicciones de quienes forman parte de esas circunstancias. Giménez Cacho explicó que le interesa alejarse de las representaciones que dividen a los personajes entre buenos y malos. "Ver la realidad en términos de buenos y malos, blanco y negro, es un pensamiento bastante limitado", afirmó.

En la película, la protagonista atraviesa una situación de violencia y también queda involucrada en ella hasta cometer un asesinato, una decisión que, para el director, complejiza la lectura del personaje.

"Una víctima es muy fácil que se convierta en victimario", señaló, antes de recurrir al genocidio en Gaza como ejemplo de ese viraje: "Las víctimas del Holocausto alemán hoy ejecutan un genocidio en Gaza". Para el director, esta complejidad también está presente en la película. Su intención, dijo, es evitar respuestas inmediatas y explorar las contradicciones que forman parte de la realidad.

Su interés, señaló, está en explorar las contradicciones humanas sin resolverlas de forma inmediata. "A mí ese es el cine que me gusta, el cine más complejo que me enseña cosas" sobre la vida, expresó.