Charla y cine biopics en CineClub UASLP desde agosto

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La vida de algunos de los artistas más influyentes de la música llegará a la pantalla grande del CineClub UASLP, con el ciclo de cine Biopics, que comenzará el 11 de agosto en el Auditorio 'Rafael Nieto', con funciones a las 18:00 horas.

La programación reunirá seis películas inspiradas en hechos reales que exploran el ascenso, los desafíos personales y el legado de figuras que transformaron distintos géneros musicales.

El ciclo abrirá con Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, una producción que sigue la trayectoria de Elvis Presley desde sus primeros años hasta convertirse en una de las mayores estrellas del siglo XX. La cinta también retrata la relación que sostuvo con su representante, el coronel Tom Parker, y el contexto social y cultural que marcó su carrera.

La cartelera continuará el 18 de agosto con Better Man, sobre Robbie Williams; el 26 de agosto con Selena, dedicada a la vida de la cantante Selena Quintanilla; el 1 de septiembre con Straight Outta Compton, centrada en la historia del grupo N.W.A.; el 8 de septiembre con Rocketman, basada en la trayectoria de Elton John; y concluirá el 15 de septiembre con Bohemian Rhapsody, película que aborda la historia de Queen y de su vocalista Freddie Mercury.

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Además de las proyecciones, cada sesión incluirá una charla a cargo de Lalo Ornelas, conductor del programa Revoluciones, quien ofrecerá un acercamiento al contexto musical y cultural de las obras, así como a la relevancia de los artistas retratados en cada película.

El costo de entrada será de 10 pesos para estudiantes e integrantes del INAPAM y de 15 pesos para el público en general.