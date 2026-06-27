logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Narraciones en el palique

Por Estrella Govea

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Narraciones en el palique
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la Casa Museo Manuel José Othón se presentó la velada literaria "Narraciones", realizada como parte de Lunes de Palique, reunió a integrantes del Taller Libre de Literatura para compartir textos de su autoría y dialogar con el público sobre sus procesos de escritura y experiencias personales vinculadas con la literatura.

      Durante el encuentro participaron Jesús Haro y Antonio Martínez, quienes presentaron una selección de relatos y escritos propios mediante lecturas en voz alta. La sesión permitió conocer distintas formas de acercarse a la creación literaria y abrió un espacio para la conversación entre autores y asistentes en torno a las historias compartidas.

      A lo largo de la actividad, los participantes hablaron sobre los orígenes de su interés por la lectura y la escritura. Entre los temas abordados destacaron los recuerdos de infancia, las experiencias familiares, la influencia de los libros y las narraciones que marcaron su formación como lectores y posteriormente como autores.

      Asimismo, los integrantes del taller expusieron parte de su trayectoria dentro de la escritura, desde sus primeros textos hasta proyectos personales de difusión literaria. La charla incluyó reflexiones sobre la construcción de relatos, la conservación de experiencias cotidianas mediante la palabra escrita y la importancia de compartir los textos con otras personas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las lecturas compartidas giraron en las experiencias de infancia, la vida familiar y los procesos que acercan a una persona a la lectura y la escritura. A través de relatos y reflexiones, los autores abordaron recuerdos de formación, vivencias laborales y el interés por plasmar experiencias cotidianas en textos literarios. 

      El encuentro concluyó con la lectura de algunos de los trabajos de los autores y el intercambio de comentarios con el público asistente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Italia presenta por primera vez el premio Strega en México
        Italia presenta por primera vez el premio Strega en México

        Italia presenta por primera vez el premio Strega en México

        SLP

        El Universal

        El premio Strega es el galardón literario más prestigioso de Italia desde 1947.

        El bosque que dio vida al sueño de Edward James
        El bosque que dio vida al sueño de Edward James

        El bosque que dio vida al sueño de Edward James

        SLP

        Huasteca Hoy

        Cada 28 de junio, Las Pozas destaca el papel vital de los árboles en su ecosistema y patrimonio artístico

        LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS
        LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

        LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

        SLP

        Estrella Govea

        Lucy y Rambo, en teatro el CDC Raúl Gamboa
        Lucy y Rambo, en teatro el CDC Raúl Gamboa

        Lucy y Rambo, en teatro el CDC Raúl Gamboa

        SLP

        Estrella Govea