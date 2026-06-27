Narraciones en el palique

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En la Casa Museo Manuel José Othón se presentó la velada literaria "Narraciones", realizada como parte de Lunes de Palique, reunió a integrantes del Taller Libre de Literatura para compartir textos de su autoría y dialogar con el público sobre sus procesos de escritura y experiencias personales vinculadas con la literatura.

Durante el encuentro participaron Jesús Haro y Antonio Martínez, quienes presentaron una selección de relatos y escritos propios mediante lecturas en voz alta. La sesión permitió conocer distintas formas de acercarse a la creación literaria y abrió un espacio para la conversación entre autores y asistentes en torno a las historias compartidas.

A lo largo de la actividad, los participantes hablaron sobre los orígenes de su interés por la lectura y la escritura. Entre los temas abordados destacaron los recuerdos de infancia, las experiencias familiares, la influencia de los libros y las narraciones que marcaron su formación como lectores y posteriormente como autores.

Asimismo, los integrantes del taller expusieron parte de su trayectoria dentro de la escritura, desde sus primeros textos hasta proyectos personales de difusión literaria. La charla incluyó reflexiones sobre la construcción de relatos, la conservación de experiencias cotidianas mediante la palabra escrita y la importancia de compartir los textos con otras personas.

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Las lecturas compartidas giraron en las experiencias de infancia, la vida familiar y los procesos que acercan a una persona a la lectura y la escritura. A través de relatos y reflexiones, los autores abordaron recuerdos de formación, vivencias laborales y el interés por plasmar experiencias cotidianas en textos literarios.

El encuentro concluyó con la lectura de algunos de los trabajos de los autores y el intercambio de comentarios con el público asistente.