Noche Astronómica
Reunirá ciencia, observación del cielo y experimentos
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La terraza del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibirá este sábado 27 de junio, a partir de las 18:00 horas, una noche astronómica acompañada de una exposición de experimentos científicos.
La actividad, organizada por el Instituto de Física de la UASLP en colaboración con el Grupo Scouts 12 Tierra Viva, ofrecerá un programa dirigido a niñas, niños, jóvenes y familias con el propósito de acercar la ciencia a través de experiencias prácticas e interactivas.
El programa incluirá observación de cuerpos celestes con telescopios, con el acompañamiento de especialistas en astronomía, además de una feria de experimentos de física, química, microscopía y matemáticas.
El equipo de divulgación científica presentará actividades interactivas para mostrar distintas áreas del conocimiento, mientras que el espacio dedicado a las matemáticas propondrá juegos y dinámicas que permitan descubrir esta disciplina sin recurrir a operaciones tradicionales.
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La jornada tendrá lugar en un punto que ofrece mejores condiciones para la observación del cielo debido a la menor contaminación lumínica. La combinación de observación astronómica y experimentos permitirá que los asistentes conozcan distintos fenómenos científicos a partir de la participación directa.
De acuerdo con el investigador Rafael Alcaraz Barrera, la divulgación científica forma parte del compromiso de quienes generan conocimiento, por lo que este tipo de actividades busca acercar el trabajo académico a la población. Por su parte, Sara Sánchez Ornelas destacó que el proyecto pretende despertar la curiosidad de niñas y niños y mostrar que la ciencia puede formar parte de su vida cotidiana mediante experiencias accesibles para toda la familia.
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