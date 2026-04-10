En los últimos años se ha mantenido en mí la idea de que para escribir hay que observar. Por mucho tiempo consideré que había agotado mis temas de interés escritural, que ya había dicho todo lo que tenía que decir, bien es cierto que no he terminado un cuento desde el 2022, aunque he escrito en otros géneros y para otros formatos. Pensaba, en los primeros días, que me hacía falta vivir cosas nuevas, conocer otra gente, otros lugares, salir a la calle y encontrarme con historias fascinantes para después trasladarlas al papel, con un tono imaginativo y uno que otro giro de tuerca, como decían mis maestros.

Fue entonces que me topé con el primer problema: no me gusta salir a la calle. O al menos no tan seguido. Me siento expuesto, como si todo el mundo observara mi caminar y estuviera al pendiente de cualquier error al andar paso a paso, si me rasco la nariz, si me detengo más tiempo de lo normal viendo un aparador. También salgo a la calle pidiendo al cielo no encontrarme a nadie conocido, y no se trata de un rasgo de mi potosineidad, pero le huyo a la charla banal, desconozco muchos de los temas de interés del día a día e improvisar conversaciones nunca se me ha dado bien.

Por ello, he encontrado otras formas de acercarme al mundo para encontrar lo literario en diferentes lugares. Escucho canciones que sonaban hace dos décadas, tratando de trasladarme a esos momentos en los que era mucho más consciente de lo que me gustaba o no, lo que me dolía, lo que añoraba. Abro un link tras otro en Substack para leer a gente de mi edad y entender cuáles son las preocupaciones contemporáneas, voy dando likes sin prisa y de manera selectiva. Vuelvo a visitar mis primeros cuentos y aún me encuentro en ellos, pensando en que algún día podré volver a escribir. Pero observo; el sueño de mis perros, la comida al cocinarse, la humedad naciente en la regadera, las plantas de sombra volviendo a morir.

Escribir es observar, a veces hacia afuera, otras, hacia uno mismo.

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Adonaí Uresti