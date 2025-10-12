LUIS ESTRADA RECIBE EL PREMIO PEYOTE

El cineasta Luis Estrada fue reconocido con el Premio Peyote, otorgado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en el marco del 8º Festival de Cine UASLP. El director envió un video en el que agradeció el galardón y recordó su vínculo con el estado, escenario de varias de sus películas.

Estrada, autor de La ley de Herodes, El infierno, La dictadura perfecta y ¡Que viva México!, fue distinguido por una trayectoria que supera las tres décadas y que ha marcado al cine nacional con una mirada crítica hacia la política, la corrupción y las contradicciones del país.

En su mensaje, el realizador expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó el apoyo que ha recibido de las comunidades potosinas en las distintas producciones que ha filmado en la región.

“Aquí filmamos buena parte de ‘El infierno’, ‘¡Que viva México!’ y más recientemente ‘Las Muertas’, mi último proyecto para Netflix. Este reconocimiento lo comparto con todas las personas y comunidades potosinas que formaron parte de estas producciones, con los técnicos, actores y autoridades que siempre nos recibieron con generosidad”, dijo Estrada en su mensaje.

El director también habló sobre los desafíos de hacer cine en México y la importancia de mantener espacios que impulsen la libertad creativa. Señaló que su trabajo busca provocar reflexión sin dejar de lado el humor y la ironía que caracterizan sus historias. “Hacer cine en este país nunca ha sido fácil, sobre todo cuando se intenta hablar con independencia, con sentido crítico, a veces con humor o con rabia. Pero festivales como este nos recuerdan que vale la pena seguir intentando, porque el cine aún tiene la capacidad de reunirnos, conmovernos y hacernos reflexionar sobre quiénes somos”, afirmó.

Durante el festival, el actor Joaquín Cosío y colaborador habitual del cineasta resaltó la exigencia y el rigor con los que Estrada dirige. Lo describió como un autor que cuida cada detalle del guion y del trabajo actoral, y cuyo cine se ha convertido en una referencia para entender la realidad mexicana reciente.

Con este reconocimiento a Luis Estrada, el Festival de Cine UASLP se mantiene como un espacio que celebra a quienes han hecho del cine un medio de pensamiento y creación desde la mirada nacional.