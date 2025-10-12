logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

LUIS ESTRADA RECIBE EL PREMIO PEYOTE

El galardón le fue otorgado al cineasta en el marco del 8º Festival de Cine de la UASLP

Por Estrella Govea

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
LUIS ESTRADA RECIBE EL PREMIO PEYOTE

El cineasta Luis Estrada fue reconocido con el Premio Peyote, otorgado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en el marco del 8º Festival de Cine UASLP. El director envió un video en el que agradeció el galardón y recordó su vínculo con el estado, escenario de varias de sus películas.

Estrada, autor de La ley de Herodes, El infierno, La dictadura perfecta y ¡Que viva México!, fue distinguido por una trayectoria que supera las tres décadas y que ha marcado al cine nacional con una mirada crítica hacia la política, la corrupción y las contradicciones del país. 

En su mensaje, el realizador expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó el apoyo que ha recibido de las comunidades potosinas en las distintas producciones que ha filmado en la región.

“Aquí filmamos buena parte de ‘El infierno’, ‘¡Que viva México!’ y más recientemente ‘Las Muertas’, mi último proyecto para Netflix. Este reconocimiento lo comparto con todas las personas y comunidades potosinas que formaron parte de estas producciones, con los técnicos, actores y autoridades que siempre nos recibieron con generosidad”, dijo Estrada en su mensaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director también habló sobre los desafíos de hacer cine en México y la importancia de mantener espacios que impulsen la libertad creativa. Señaló que su trabajo busca provocar reflexión sin dejar de lado el humor y la ironía que caracterizan sus historias. “Hacer cine en este país nunca ha sido fácil, sobre todo cuando se intenta hablar con independencia, con sentido crítico, a veces con humor o con rabia. Pero festivales como este nos recuerdan que vale la pena seguir intentando, porque el cine aún tiene la capacidad de reunirnos, conmovernos y hacernos reflexionar sobre quiénes somos”, afirmó.

Durante el festival, el actor Joaquín Cosío y colaborador habitual del cineasta resaltó la exigencia y el rigor con los que Estrada dirige. Lo describió como un autor que cuida cada detalle del guion y del trabajo actoral, y cuyo cine se ha convertido en una referencia para entender la realidad mexicana reciente. 

Con este reconocimiento a Luis Estrada, el Festival de Cine UASLP se mantiene como un espacio que celebra a quienes han hecho del cine un medio de pensamiento y creación desde la mirada nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Finaliza el 45° Festival de Danza Contemporánea Lila López
Finaliza el 45° Festival de Danza Contemporánea Lila López

Finaliza el 45° Festival de Danza Contemporánea Lila López

SLP

Estrella Govea

Presentación editorial de El Libro de los Libros
Presentación editorial de El Libro de los Libros

Presentación editorial de El Libro de los Libros

SLP

Estrella Govea

Talleres en La Merced
Talleres en La Merced

Talleres en La Merced

SLP

Estrella Govea

LUIS ESTRADA RECIBE EL PREMIO PEYOTE
LUIS ESTRADA RECIBE EL PREMIO PEYOTE

LUIS ESTRADA RECIBE EL PREMIO PEYOTE

SLP

Estrella Govea

El galardón le fue otorgado al cineasta en el marco del 8º Festival de Cine de la UASLP